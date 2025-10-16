Potenza, Polizia scopre nei pressi di centro di accoglienza un uomo irregolare sul territorio. Disposta l’espulsione

A Potenza, nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, disposti dal Questore di Potenza, gli agenti della Squadra Volante hanno sottoposto a controllo un cittadino straniero del 1989, originario della Nigeria, con precedenti di polizia in materia di stupefacenti, rintracciato nel centro storico potentino, nello specifico via Quattro Novembre, nei pressi di un centro di accoglienza per migranti.

A seguito degli accertamenti effettuati grazie alla collaborazione con l’ufficio immigrazione della Questura, si è appurato l’uomo è irregolare sul territorio nazionale. Quindi è stato emesso il provvedimento di espulsione del Prefetto, all’esito del quale è stato accompagnato presso un Centro Permanenza e Rimpatri (C.P.R.).

L’attività si inserisce nell’ambito della costante attività di controllo e prevenzione posta in essere dalla Polizia di Stato, volta a garantire il rispetto della legalità e la tutela della sicurezza pubblica sull’intero territorio provinciale.