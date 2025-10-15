Smart Paper, i sindaco del Melandro chiedono chiarezza e tutele per i lavoratori

“Le notizie che giungono a margine dell’incontro svoltosi oggi a Roma tra i sindacati e l’ATI, subentrante a Smart Paper nella gestione dell’appalto Enel Energia, destano forte preoccupazione e appaiono in netto contrasto con gli annunci ottimistici diffusi nelle scorse settimane”. Si apre così la nota stampa a firma dei sindaci di Sant’Angelo Le Fratte, Satriano di Lucania e Tito, rispettivamente Vincenzo Ostuni, Umberto Vita e Fabio Laurino.

“Abbiamo scelto finora di mantenere un atteggiamento di prudenza per evitare ogni strumentalizzazione politica ma oggi non possiamo restare in silenzio dinanzi all’ennesimo scippo che rischia di colpire i lavoratori e il nostro territorio. Permane, infatti, un serio problema di territorialità, con il concreto rischio di perdita delle sedi operative di Tito e di Sant’Angelo Le Fratte – Zona Industriale Isca-Pantanelle”, hanno sottolineato.

“La prospettiva di accentrare le attività su Matera o di ricorrere allo smart working non rappresenta una risposta adeguata: la prima costituirebbe l’ennesimo schiaffo a un territorio che ha bisogno di investimenti e rilancio, mentre la seconda non può essere considerata una soluzione definitiva. Preoccupa inoltre la mancanza di chiarezza circa i lavoratori coinvolti e le relative liste. Gli 80 dipendenti che rischiano di non rientrare nel passaggio in ATI metterebbero a rischio anche il piano industriale di Smart Paper e, con esso, la stabilità dei circa 500 lavoratori che resterebbero nell’azienda”.

“Come amministrazioni comunali – dichiarano – ribadiamo la piena disponibilità a collaborare con tutti gli enti coinvolti per favorire una localizzazione che consenta di mantenere l’attività produttiva su Sant’Angelo Le Fratte – Zona Industriale Isca-Pantanelle o su Tito, anche attraverso strumenti di sostegno e incentivi dedicati. Non possiamo permettere che questa vicenda si trasformi in una nuova emergenza sociale. Chiediamo chiarezza, rispetto per i lavoratori e attenzione concreta per le nostre comunità”.