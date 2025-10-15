Potenza, Centro per Uomini Autori o Potenziali Autori di Violenza. 30 i beneficiari destinatari del primo ciclo di incontri trattamentali

Si è concluso con esito positivo il primo ciclo di incontri trattamentali realizzati dal C.U.A.V. –, promosso dal Comune di Potenza in collaborazione con la Cooperativa ADAN. Il servizio si inserisce nel quadro del Protocollo ZEUS, siglato l’8 novembre 2023 da Comune, Regione Basilicata, Azienda Sanitaria di Potenza e Questura, con l’obiettivo di attivare percorsi trattamentali per uomini ammoniti o segnalati per comportamenti violenti.

Il servizio C.U.A.V., coordinato dalla Aurelia Schinco, assistente sociale del Comune di Potenza, si inserisce in questo contesto con un approccio strutturato, mirato alla responsabilizzazione e al cambiamento dei comportamenti violenti. Il trattamento prevede l’adesione da parte di beneficiari del servizio a un percorso che ha inizio con un primo colloquio nella sede del Comune di Potenza – Ufficio Servizi sociali, condotto dal Segretariato sociale ai fini di una valutazione preliminare multidisciplinare e dell’acquisizione di informazioni personali, motivazionali e della eventuale documentazione giudiziaria.

Successivamente, gli utenti accedono a un ciclo di incontri individuali e di gruppo, condotti dall’equipe composta da professioniste della Cooperativa Adan, psicologa-psicoterapeuta e avvocata, finalizzati a promuovere la consapevolezza e la responsabilità personale, a lavorare sulla gestione della rabbia, sulla comprensione delle emozioni e sulla decostruzione di stereotipi e modelli relazionali legati alla cultura del controllo e della violenza.

A oggi sono 30 i beneficiari inviati al Centro CUAV, a testimonianza della crescente richiesta e dell’efficacia del lavoro avviato.

Le professioniste dell’equipe trattamentale, Adriana Musano e Dalila Grieco sottolineano come si sia registrato un cambiamento significativo nei comportamenti di molti utenti; gli uomini coinvolti nel percorso hanno cominciato a riconoscere la natura violenta dei propri comportamenti, ad assumersi la responsabilità delle proprie azioni e a sviluppare competenze relazionali nuove, improntate al rispetto e alla comunicazione non aggressiva.

Attualmente è in corso il trattamento rivolto al secondo gruppo psicoeducativo, mentre un terzo ciclo sarà avviato a breve, a conferma della strategia di presidio della problematica, nonché l’impegno costante e strutturato del Comune.

“L’efficacia del C.U.A.V. dimostra – evidenzia l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Potenza, Anna Grieco – che è possibile lavorare in modo concreto sulla prevenzione della violenza, intervenendo direttamente sugli autori; il nostro obiettivo, condiviso a livello istituzionale con il Dipartimento Servizi alla Persona della Regione Basilicata, con l’Azienda Sanitaria di Potenza e con la Questura di Potenza, è stato costruire una comunità più sicura e consapevole, in grado di lavorare alla prevenzione della violenza di genere, attraverso un’azione integrata tra istituzioni, servizi sociali, sanità e forze dell’ordine. A tal riguardo, ringrazio per l’efficace lavoro svolto la cooperativa ADAN e le professioniste impegnate, i Servizi sociali, nelle persone della coordinatrice d’Ambito sociale Marilene Ambroselli, dell’EQ ai Servizi sociali Rossella Bellitto e della responsabile di servizio Aurelia Schinco, nonché per il coordinamento esercitato il dirigente Giuseppe Romaniello”.

A tal riguardo, allo scopo di assicurare la prosecuzione del servizio, l’Ufficio di Piano e la direzione dell’UD Servizi alla Persona sono impegnati nel complesso reperimento di risorse ministeriali e regionali, affinché “il Comune di Potenza possa ribadire con convinzione il proprio impegno nel contrasto alla violenza di genere, promuovendo azioni concrete, tempestive e coordinate che coinvolgano l’intera rete territoriale, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e benessere alla comunità tutta”.