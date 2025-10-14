Il genocidio di Gaza e l’occupazione della Cisgiordania, ovvero quando la pietas soccombe al business in “Presa diretta”

La recente disavventura della Sumud Flotilla (della seconda non c’è più traccia), formata da 500 volontari della società civile internazionale di 44 nazioni, rapiti carabina in faccia in acque internazionali, a 50 miglia nautiche (92.6 Km) dalla Striscia di Gaza, e internati nelle durissime carceri di sicurezza israeliane, dopo essere stati vilipesi ed umiliati dal Ministro alla Sicurezza del Paese più potente del Medioriente, impone una riflessione ponderata su ciò che sta avvenendo in questo mondo alla rovescia, governato da autocrati e oligarchi squilibrati e sanguinari. Ma facciamo un passo indietro, per arrivare al 1948, anno in cui fu proclamato lo Stato d’Israele, per dare una patria alle vittime dell’Olocausto. E’ l’Ansatzpunkt della questione palestinese, caratterizzata da un successivo stillicidio di Intifade contro l’intruso, nemico storico, anzi, ancestrale del mondo arabo islamico. E le conseguenze di questa innaturale convivenza, si sono immancabilmente manifestate nel corso di decenni di vessazioni e sopraffazioni nei confronti dei poveri Palestinesi, divisi tra Cisgiordania e Striscia di Gaza ( 160 Kmq, 2 milioni e 200mila abitanti, prima del genocidio) ad opera di Israele, a cui le potenze occidentali hanno consentito senza remore di diventare una potenza industriale, e l’unica, in Medio Oriente, “autorizzata” a costruirsi la bomba atomica, per tenere sotto scacco tutta quell’area geografica.

Sic stantibus rebus, appare probabile, se non evidente, come nel regno del temutissimo Shin Bet, il 7 ottobre 2023 non sia stato solo l’esito infausto di una culpa in vigilando dell’Intelligence israeliana, ma forse il pretesto/casus belli ad hoc per dare lo start, alla forza occupante illegalmente i territori palestinesi, onde “scatenare” ufficialmente “l’inferno” e menarne vanto, come monito, in mondovisione, tranne in Israele, dove la censura di Stato ha vietato la diffusione delle immagini cruentissime del genocidio perpetrato ai suoi confini. Ma per fortuna, chi possiede una parabola puntata su Al Jazeera ha potuto accedere alle notizie live che questa grande e qualificata emittente “all news” ha sempre mandato in onda, a costo di mettere a repentaglio la vita dei suoi inviati in Palestina, perdendo sino ad oggi 250 giornalisti sotto il fuoco dell’esercito israeliano, molto determinato nell’eliminazione fisica dei testimoni oculari delle sue nefandezze. Ovviamente, non sono stati uccisi solo i giornalisti, bensì anche gli operatori del soccorso della “Mezzaluna rossa” e di “Medici senza frontiere” e di altre organizzazioni umanitarie. Basti pensare che secondo il report di Meron Rapoport, di +0972 Magazine, ora che la Striscia di Gaza è rasa al suolo al 90% ( non esistono più: strade, scuole, acquedotti, ospedali etc.), si è scoperto che solo il 17% dei palestinesi uccisi erano militanti o simpatizzanti di Hamas (sic!). Sono stati bombardati i campi profughi, le tende singole, e perfino le ambulanze ed i convogli sanitari, senza risparmiare uomini, donne e bambini affamati che, nelle calche per acciuffare qualche fetta di pane, lanciata col paracadute dalla Gaza Humanitarian Foundation (società mista americana-israeliana), venivano crudelmente mitragliati da quei criminali dell’IDF.

E a proposito di bambini, l’UNICEF ha pubblicato un macabro elenco di 20mila bambini gazawi, morti sotto ai bombardamenti, tra cui 1000 neonati sotto un anno di età (sic), ma il solito Ministro messianico alla Sicurezza, Ben Gvir, che, in evidente stato di alterazione mentale, va tutti i giorni nelle prigioni di massima sicurezza israeliane a dileggiare i prigionieri, anche minorenni, illegalmente detenuti, si è perfino permesso di farlo con gli attivisti della Sumud Flotilla, lasciati sotto il sole, a 49°, seduti sull’asfalto rovente, senz’acqua e senza cibo, né effetti sanitari per le donne, private del reggiseno. Tutto senza la benché minima protesta del nostro Governo sovranista, che vota sempre contro le risoluzioni dell’ONU e le proposte di sanzioni ad Israele, e nonostante la legge 185/90 vieti all’Italia di esportare armamenti a Paesi in guerra, continua, come se niente fosse, a fornire materiale bellico come il “cordone detonatore” (140 tonnellate solo nel 2024, e nitrato d’ammonio (6000 tonnellate): sostanze altamente esplosive essenziali, con cui Israele ha cancellato la tristemente famosa Striscia. E pensare, che noi italiani abbiamo affidato a tale potenza imperialista persino la nostra cyber-sicurezza, e compriamo il suo software per i settori strategici. Insomma, siamo legati mani e piedi col Paese del potentissimo Mossad, che verrà a “vigilare” sulla partita di calcio Italia –Israele del 14 ottobre a Udine (sic!): scandaloso! Mentre sto scrivendo queste impressioni, a Sharm el-Sheikh, in Egitto, sono riuniti diversi capi di Stato/ di Governo, tra cui Donald Trump, il “Gandhi” a stelle e strisce, mancato Papa e premio Nobel per la pace, per ratificare l’accordo di tregua/pace tra Israele e Hamas, che prevede uno scambio di prigionieri palestinesi con gli ostaggi ancora vivi, insieme a quelli morti a seguito del 7 ottobre 2023. E’ auspicabile che, una volta ottenuto il rilascio dei poveri disgraziati del rave party, l’esercito sionista non riprenda i bombardamenti, come ha fatto già altre volte: i coloni in Cisgiordania, irriducibili, sono, infatti, sul … piede di guerra. Da ultimo, il mio pensiero va ai 67000 martiri palestinesi, tra cui la piccola Hind Rajab, la bambina di soli 5 anni, trucidata da un carro armato dei soldati messianici, mentre era in auto, già crivellata di colpi, insieme agli zii e ai cugini morti, e chiedeva aiuto alla Mezzaluna rossa palestinese ( video drammatico di “Presa Diretta”, Rai 3, del 5 ottobre 2025, sulla pagina di Wikipedia-Raiplay, e film premiato con nastro d’argento, all’82ma Mostra del Cinema di Venezia).

Prof. Domenico Calderone