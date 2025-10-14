Eccellenze lucane, il progetto ‘PBR Fashion’ premiato al Premio Areté alla Bocconi di Milano

Si è tenuto presso l’Università Bocconi di Milano, l’evento del Premio Areté 2025, premio alla Comunicazione Responsabile, nell’ambito del Salone della CSR e dell’Innovazione Sociale, importante evento italiano dedicato alla sostenibilità, all’innovazione e alla responsabilità sociale d’impresa. In questo prestigioso contesto il progetto “PBR FASHION” si è classificato secondo al Premio Areté 2025 nella categoria “Intelligenze”.

Il progetto di ricerca PBR Fashion nasce nell’ambito delle attività del partenariato MICS – Made in Italy Circolare e Sostenibile, coordinato dal Politecnico di Milano e sviluppato da Iinformatica srl, centro di ricerca privato del territorio lucano (noto per il progetto Realverso Lucanum) con l’obiettivo di contrastare la contraffazione dei prodotti Made in Italy. Il sistema utilizza etichette 4D, rendering PBR e blockchain per comunicare e garantire la tracciabilità e l’autenticità dei prodotti di alta sartoria italiana.

“Siamo orgogliosi di questo riconoscimento, che premia il nostro impegno nella ricerca, nella comunicazione e nell’innovazione responsabile”- hanno dichiarato Vito Santarcangelo e Alessandro D’Alcantara della iinformatica Srl – “PBR Fashion rappresenta un passo importante verso un futuro in cui tecnologia, creatività e sostenibilità si incontrano per tutelare il valore unico del Made in Italy”.

Il progetto ha visto anche il contributo attivo dei ricercatori Giuseppe Oddo, Angelo Romano, Davide Scintu, Michele Di Lecce e Angelo Lamacchia. Il primo ambasciatore di tale tecnologia innovativa è lo stilista Angelo Inglese che applica tale nuova tecnica alla sua iconica giacca doppiopetto.

Il riconoscimento ottenuto al Premio Areté alla Comunicazione Responsabile 2025 e consegnato dal Presidente Enzo Argante testimonia l’impegno di Iinformatica Srl nel promuovere una cultura dell’innovazione attenta alla sostenibilità e alla responsabilità sociale, valorizzando il dialogo tra ricerca, tecnologia e impresa. Ulteriore conferma del potenziale del territorio lucano.