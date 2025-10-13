Il fotografo lucano Mariano Cardillo tra i migliori al mondo. Trionfa ai World Wedding Awards Photography 2025

Mariano Cardillo, fotografo di matrimonio originario di Venosa e residente a Ripacandida, ha recentemente raggiunto un traguardo eccezionale nel mondo della fotografia. Con il suo talento e la sua dedizione, Mariano Cardillo ha ricevuto il prestigioso riconoscimento ai World Wedding Awards Photography 2025, un premio ambito a livello internazionale.

Cardillo non solo ha conquistato questo importante premio, ma si è anche posizionato al terzo posto ai Wpe Awards 2025 nella categoria “Groom Alone Wedding Day”, superando concorrenti di alto calibro provenienti da Brasile e Stati Uniti, e piazzandosi davanti al Giappone. Questo doppio successo consolida la sua reputazione tra i fotografi più apprezzati al mondo e rappresenta il risultato di anni di impegno, visione artistica e sensibilità.

In una dichiarazione, Mariano Cardillo ha voluto condividere il suo percorso: “Dietro ogni scatto ci sono sacrifici, impegno e passione, sostenuti dalla forza e dagli incoraggiamenti di mia moglie Chiara, dal supporto costante della mia famiglia, dagli amici che non hanno mai smesso di credere in me, e da una squadra di professionisti di altissimo livello, la mia seconda famiglia (Giacomo e Vincenzo)”. Queste parole riflettono non solo la sua crescita personale e professionale, ma anche l’importanza del sostegno di chi lo circonda.

Il riconoscimento arriva dopo un lungo percorso costellato di studio, sperimentazione e sfide, affrontate con l’obiettivo di competere con i fotografi più talentuosi del pianeta. Per la Basilicata, il successo di Cardillo è motivo di orgoglio, poiché attraverso il suo sguardo porta nel mondo l’eccellenza e la passione della sua terra.

Fonte: Antenna Sud