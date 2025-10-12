Serie C, il Picerno esonera l’allenatore De Luca

La Società AZ Picerno ha deciso di sollevare dall’incarico di allenatore della prima squadra mister Claudio De Luca. L’allenatore paga l’avvio di campionato poco convincente e in particolare una mancata reazione della squadra, come durante la partita di ieri persa 2-0 contro la Casertana al Curcio.

Questa la nota: “La Società AZ Picerno comunica di aver sollevato Claudio De Luca dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Al tecnico vanno i più sentiti ringraziamenti per la serietà, la professionalità e l’impegno profusi nel corso del suo periodo alla guida della squadra, augurandogli le migliori fortune umane e professionali per il futuro.La conduzione tecnica è momentaneamente affidata a Guido Di Deo, in attesa della nomina del nuovo allenatore”.

Nelle prossime ore il nome del nuovo allenatore. Il Picerno si trova con 8 punti in classifica.

redazione