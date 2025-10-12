Savoia di Lucania in festa per i 100 anni di nonna Enrichetta

Grande festa a Savoia di Lucania per i 100 anni di nonna Enrichetta Scarpetta, nata il 12 ottobre 1925. Una giornata bellissima quella in terra salviana dove l’amministrazione comunale, con il sindaco Rocco Mastroberti e tutti i consiglieri, ha voluto onorare la nonnina nell’evento svoltosi presso la Cappella di San Rocco.

La nonnina ha origini calabresi, ma si è trasferita a Savoia dalla figlia da ben 17 anni. Ha due figli, tre nipoti e due pronipoti. Una figlia vive a Savoia di Lucania, Carmela, e l’altra a Milano, Angela.

Il Sindaco ha donato alla nonnina una targa a nome di tutta la comunità.

Claudio Buono