Prezzo RC Auto, in Basilicata è sotto la media italiana. Potenza è la provincia dove si paga di meno

SEGUGIO.IT: A SETTEMBRE L’RC AUTO IN ITALIA COSTA 486,53 € IN MEDIA, AUMENTO DEL +3,5% RISPETTO ALLO STESSO PERIODO DEL 2024

Secondo le rilevazioni di Segugio.it – il portale leader nel mercato italiano della comparazione tramite internet di prodotti assicurativi, utilities e prodotti di credito – a settembre il prezzo medio per l’assicurazione RC Auto in Italia si è attestato sui 486,53 €, confermandosi su livelli molto simili al mese precedente, quando era pari a 485,59 €. Rispetto a gennaio 2025, mese nel quale i prezzi hanno toccato il valore minimo degli ultimi 12 mesi con 439,54 € in media, si registra un aumento del +10,7%, mentre se si confrontano i prezzi attuali con quelli di settembre 2024 l’aumento è pari al +3,50%, con 16,45 € in più da pagare: 12 mesi fa il dato medio si attestava infatti sui 470,10 €.

La fascia d’età più colpita dai rincari rispetto al mese di settembre dello scorso anno è quella compresa tra i 35 e i 44 anni, che vede il prezzo medio della polizza RC Auto aumentare del +5,15% (da 434,11 € a 456,47 €), mentre gli Under 25 si confermano i consumatori che devono affrontare la spesa maggiore, con un premio medio annuo che attualmente tocca i 1.056,91 €, quasi il doppio rispetto alla fascia 25-34 anni (571,81 € in media a settembre 2025).

Emanuele Anzaghi, vicepresidente di Segugio.it, commenta: “Dopo i forti rincari avvenuti fra il 2022 e il 2024, assistiamo finalmente ad una sostanziale stabilizzazione, al netto delle fluttuazioni stagionali, dei prezzi a livello nazionale, seppure su livelli elevati”.

IN BASILICATA PREZZO DELL’RC AUTO SOTTO LA MEDIA ITALIANA. POTENZA È LA PROVINCIA DOVE SI PAGA DI MENO

Analizzando i dati relativi alla Basilicata, secondo le rilevazioni dell’Osservatorio Assicurativo di Segugio.it, il premio medio per l’RCA nella regione si attesta a settembre sui 412,33 €, dato al di sotto della media nazionale. Rispetto al mese precedente, quando era pari a 404,49 €, si osserva un aumento dei prezzi medi, per un rincaro di poco meno di 8 € all’anno. Confrontando i dati attuali con quelli di 12 mesi fa, quando il prezzo medio era di 337,43 €, si registra un aumento ben superiore rispetto alla media nazionale (+10,54%) per un costo annuo mediamente maggiore di circa 75 €. Così come avviene nel resto del Paese, anche in Basilicata gli Under 25 devono affrontare la spesa maggiore per l’assicurazione RC Auto, con il prezzo che a settembre tocca i 1.143,18 € in media, mentre per i consumatori Over 60 (ovvero la fascia d’età che paga meno) il premio medio è pari a 319,61 €.

Guardando al dettaglio provinciale, a Potenza il costo per l’RCA è il più basso della regione, con un dato pari a 404,09 € in media nelle rilevazioni di settembre 2025, anche se in questa provincia l’aumento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno si attesta al +24,47%, valore più alto registrato in Basilicata. Al contrario, quella di Matera è la provincia dove i prezzi sono più alti, 424,25 € in media; tuttavia, l’aumento rispetto a settembre 2024 risulta più contenuto (+19,47%).

Ecco alcuni grafici forniti da Segugio.