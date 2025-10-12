Istituto Superiore di Sanità, il 66,9% dei lucani ha percezione di ‘buona’ salute

La percezione del proprio stato di salute è considerata ‘buona’ da 66,9 lucani adulti su cento. E’ quanto emerge dai dati diffusi dall’Istituto Superiore di Sanità relativi al biennio 2023-2024.
Nella graduatoria nazionale, la Basilicata si colloca al penultimo posto, davanti al solo Molise. Dalla ricerca emerge inoltre che i lucani hanno riferito di aver vissuto “sugli ultimi 30 giorni” in media quasi tre in cattiva salute (2,7), a fronte di un dato nazionale che si è attestato a 4,7.
I giorni in cattiva salute fisica sono invece 1,8, quelli in cattiva salute psichica 1,1. Infine in media è stato uno il giorno con limitazioni delle attività quotidiane.
Fonte: ANSA