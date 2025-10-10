Rapporto INPS Basilicata, le donne lucane dipendenti private percepiscono 62 € al giorno contro i 91 € degli uomini

“Retribuzioni, contratti, previdenza: la parità e la dignità del lavoro come priorità sociali”, fa sapere la UIL Basilicata, che ha analizzato i dati nell’ambito della presentazione del Rapporto Inps Basilicata 2024.

“Tra i tanti dati che abbiamo analizzato come UIL Basilicata, in occasione della presentazione del Rapporto Inps Basilicata 2024, vogliamo porre particolare attenzione a un indicatore che continua a raccontare una disuguaglianza profonda: il gender gap nelle retribuzioni”.

In Basilicata, secondo il Rapporto, “le donne lavoratrici dipendenti private percepiscono in media 62,7 euro al giorno, contro i 90,7 euro degli uomini. Un divario che si conferma anche nel settore pubblico, dove le donne percepiscono 109,3 euro a fronte dei 128,6 euro degli uomini”.

Numeri che parlano da soli: anche nei settori più stabili e regolati, le differenze restano significative. È la dimostrazione che la disparità non è solo economica, ma anche culturale, organizzativa e sociale.

Per la UIL Basilicata questo è un tema centrale: “serve una nuova stagione di contrattazione di genere, che riconosca pienamente il valore del lavoro femminile, servono politiche attive, di conciliazione e di welfare aziendale che non penalizzino le donne nei percorsi di carriera, serve un monitoraggio costante dei dati INPS per collegare salari, precarietà e qualità del lavoro”.

Rinnovi contrattuali e parità di retribuzione. “Il divario retributivo non si colma con le parole, ma con i contratti. I rinnovi contrattuali — pubblici e privati — devono diventare il principale strumento per rafforzare il potere d’acquisto, riconoscere la professionalità e introdurre reali misure di equità di genere. Ogni rinnovo bloccato, ogni contratto scaduto, pesa di più su chi ha salari più bassi e carriere più discontinue: le donne, i giovani, i precari. Ecco perché per noi i rinnovi non sono solo una questione economica, ma una battaglia di giustizia sociale e previdenziale. Le ricadute sulle pensioni. Il gender gap nelle retribuzioni si riflette direttamente sulle pensioni, perché minori salari significano minori contributi e pensioni più basse. In Basilicata questo fenomeno è ancora più evidente, e colpisce in modo particolare le donne e chi ha contratti precari o discontinui”.

“Ogni euro in meno – sottolinea la UIL – oggi diventa un doppio svantaggio domani, in termini di pensione e di autonomia economica”. Per questo la UIL – sottolinea il segretario regionale Vincenzo Tortorelli intervenuto a Melfi alla presentazione del rapporto, “chiede una riforma che rafforzi la previdenza pubblica e la renda davvero equa, sostenibile e solidale”.

Lavoro precario e nuove generazioni – “Un altro elemento che emerge con forza dal Rapporto è la crescita del lavoro precario e la frantumazione dei rapporti di lavoro. Contratti brevi, part-time involontari, stagionalità e false partite IVA generano una difficoltà strutturale del sistema contributivo: i giovani di oggi, pur lavorando, spesso non accumulano contributi sufficienti per una pensione dignitosa. Questo ci impone di ripensare il ruolo della previdenza nel nostro Paese, rafforzando i meccanismi di solidarietà intergenerazionale e sostenendo le fasce più deboli.

Serve un nuovo patto sociale che – aggiunge Tortorelli – leghi lavoro stabile, salari giusti e diritti previdenziali, in una visione che tenga insieme presente e futuro”.

“Come UIL Basilicata diciamo con chiarezza: la parità salariale è anche una questione previdenziale, la stabilità dei contratti è una questione generazionale, la giustizia contributiva è una questione di coesione sociale. Solo un lavoro giusto, stabile e ben retribuito potrà garantire un futuro dignitoso a chi oggi lavora e a chi domani andrà in pensione. La parità e la dignità del lavoro restano le vere infrastrutture sociali della Basilicata”, conclude la UIL nella nota stampa.