Missione umanitaria nell’inferno dell’Ucraina. L’intervista al lucano Alberto Petracca che si è recato sui luoghi della guerra

Sul treno del Movimento Europeo di Azione Non violenta che si è recato a Kharkiv c’era anche il lucano Alberto Petracca che oggi ci racconta quei giorni vissuti in un Paese dilaniato dalla guerra. Intere generazioni spazzate via dalla brutalità del conflitto.

Missione umanitaria in Ucraina, Paese dilaniato dalla guerra ormai da tre anni. Un treno ha attraversato le zone dei bombardamenti di ritorno da un viaggio a Kharkiv: sul convoglio c’erano 110 attivisti italiani del Movimento Europeo di Azione Nonviolenta diretto verso il confine polacco. Tra i passeggeri un lucano, Alberto Petracca, che oggi è qui con noi per raccontare in prima persona quei momenti di terrore, vissuti in un Paese che continua a lottare per la propria libertà. La missione è durata quattro giorni, quanto basta per capire che in Ucraina intere generazioni sono state spazzate via. Petracca ci racconta sensazioni, dolore e speranza, sentimenti raccolti durante l’incontro con la società civile.

Di seguito il video.