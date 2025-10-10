Eolico a Muro Lucano, il sindaco Setaro al gruppo ‘Scegli Muro’: “Inesattezze e affermazioni prive di fondamento”

“Ogni tanto il gruppo politico Scegli Muro si risveglia e “sventola” a caso inesattezze e affermazioni prive di fondamento. Francamente non comprendo dove abbiano letto che “le pale eoliche della Monte Raitiello S.r.l. si faranno””.

Sono le parole di Giovanni Setaro, sindaco di Muro Lucano, che in una nota stampa che proponiamo di seguito integralmente, ha risposto al gruppo di minoranza “Scegli Muro”, sulla vicenda di un progetto eolico da realizzare sul territorio.

“Evidentemente, c’è chi sarebbe persino felice di vedere sorgere un impianto di mega eolico che deturperebbe il nostro territorio, senza alcun beneficio reale per la comunità, pur di poter attaccare l’Amministrazione che ho l’onore di guidare. O, forse, qualcuno coltiva qualche interesse diverso da quello collettivo. Un fatto è certo: Scegli Muro non ha mai espresso una posizione chiara. Da che parte state? La mia Amministrazione, in oltre sette anni di attività, ha vinto il 99% delle cause legali a cui ha preso parte. Certo, qualche volta si può anche perdere, ma avrei molto da dire sulle valutazioni che hanno riguardato la sdemanializzazione dei terreni comunali. Ciò detto, le sentenze si rispettano. E per completezza, voglio ricordare un passaggio emblematico della sentenza: “…nella conferenza di servizi del 14 dicembre 2011 il Sindaco del Comune di Muro Lucano ha espresso parere positivo “a tutti gli effetti” rispetto all’iniziativa progettuale della società Monte Raitiello…”. Un dettaglio non da poco: non ero io il Sindaco”.

“Ancora una volta – dichiara Setaro – il gruppo di minoranza Scegli Muro mostra di non avere chiara la portata delle questioni amministrative né delle procedure che le regolano. Una condizione che, unita alla totale assenza di autocritica, rende la loro azione politica non solo inefficace, ma anche motivo di disagio per l’intera comunità murese. Non mi affido alle parole, ma agli atti: opposizioni, osservazioni, azioni legali e politiche, tutte documentate e consultabili. Le battaglie ideologiche non fanno parte della mia cultura né della mia storia politica. Dal 2018 tutto è nero su bianco. Forse, Scegli Muro farebbe meglio a studiare i documenti. Desidero chiarire che il mio impegno non si limita all’ambientalismo, che considero comunque un valore importante, ma nasce dal profondo rispetto per il patrimonio che ci è stato tramandato dai nostri nonni”.

“Osservo con dispiacere che una parte dell’opposizione, pur di strumentalizzare ogni occasione in chiave politica — e talvolta anche personale — sembra disposta a sostenere posizioni che finiscono per danneggiare la stessa comunità che tutti dovremmo tutelare. I fatti, purtroppo, lo dimostrano ogni giorno”.

“Una sconfitta – conclude – non decide il risultato finale e i Muresi mi hanno dato mandato per difendere il territorio, e lo farò fino in fondo. Se servirà, sarò pronto a trasferirmi in montagna con la fascia tricolore pur di bloccare l’eolico selvaggio. Alla mia comunità dico: non dimentichiamo chi ha sostenuto questo progetto del parco eolico e chi, ancora oggi, sceglie il silenzio invece di difendere con chiarezza la nostra terra”.