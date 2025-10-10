Ecco il primo videogioco horror adventure made in Basilicata. Domani a Potenza la presentazione in esclusiva

Sabato 11 ottobre, alle ore 17:30, presso Cineteatro 2 Torri di Potenza, nell’ambito dell’VIII edizione del festival “Lucania is comics” promosso dall’Associazione Culturale Nerdworks, sarà presentato in anteprima esclusiva il videogioco horror adventure made in Basilicata destinato alle piattaforme PC, Playstation e Xbox, e atteso in uscita per il prossimo anno.

Il videogame è sviluppato da Digital Lighthouse, Entertainment & Media House operante nel settore dell’Advertising, Cinematografico, dei Beni Culturali e dei Videogiochi. La società, situata a pochi chilometri dal capoluogo lucano, rappresenta un’eccellenza dell’industria culturale e creativa italiana ed è specializzata nella produzione di prodotti audiovisivi, effetti visivi digitali, ricostruzioni e simulazioni virtuali, videogiochi e applicazioni software e mobile. Il progetto, ancora non annunciato ufficialmente, combina suggestioni horror e fantascientifiche in un’ambientazione fortemente radicata nella storia e nei paesaggi del Sud Italia, reinterpretati in chiave distopica.

Nel corso del talk “Viaggio crossmediale tra sceneggiatura, disegno e videogame, dentro l’immaginario horror e sci-fi”, Davide Colangelo, CEO di Digital Lighthouse, e Adriano Bizzoco, Board Member di Digital Lighthouse, componente del Developers Advisory Committee di IIDEA – Italian Interactive Digital Entertainment Association, sveleranno in anteprima un teaser trailer e alcune immagini esclusive provenienti dalla lavorazione. Gli sviluppatori riveleranno anche i luoghi e le ambientazioni del videogame, tratte dalle ricostruzioni fotorealistiche di una nota località lucana che si apre sullo sfondo di uno scenario apocalittico.

Alla tavola rotonda ‒ moderata da Jessica “MissHatred” Armanetti, Influencer e Content Creator di Multiplayer.it ‒, incentrata sull’esplorazione delle connessioni creative tra videogiochi, cinema e fumetti e sull’immaginario oscuro e visionario che unisce horror e fantascienza, parteciperanno anche Igor Chimisso, Character Designer, illustratore della serie a fumetti The Mandalorian (Disney); Giancarlo Marzano, Regista e Sceneggiatore, autore di Dylan Dog (Sergio Bonelli Editore). Un confronto tra linguaggi e professioni che mostra come i confini tra videogioco, cinema e fumetto si stiano fondendo in un nuovo ecosistema creativo, dove tecnologia e immaginazione lavorano insieme per dare vita a esperienze sempre più immersive e coinvolgenti.