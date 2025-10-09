Stato Civile Digitale, il Comune di Pescopagano tra i primi in Basilicata ad aver attivato il servizio

Pescopagano è uno tra i primi comuni della Basilicata ad aver attivato il nuovo servizio digitale per lo Stato Civile. In questi giorni – fa sapere l’amministrazione comunale in una nota – è stato redatto il primo atto completamente digitale, un passo importante verso una pubblica amministrazione più moderna, efficiente e vicina ai cittadini. Grazie a questa innovazione, sarà possibile richiedere certificati e atti di stato civile da qualsiasi parte d’Italia, senza necessità di spostarsi o inviare documentazione cartacea.

“Un risultato – fa sapere l’amministrazione – portato a casa ben prima dei 18 mesi previsti dalle circolari ministeriali per la piena messa in funzione del sistema: un segno concreto dell’impegno e della capacità organizzativa del nostro Comune”.

Il progetto è stato realizzato grazie ai fondi del Ministero per la Transizione Digitale, nell’ambito del PNRR – Misura 1.4.4 “Servizi digitali e cittadinanza digitale”, che sostiene i Comuni italiani nel percorso di innovazione e digitalizzazione dei servizi pubblici.

Un traguardo che conferma la volontà dell’Amministrazione comunale di Pescopagano di investire nella semplificazione amministrativa, nella transizione digitale e nella prossimità dei servizi ai cittadini. Un piccolo grande passo per un Comune sempre più connesso e al servizio della sua comunità.