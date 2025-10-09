Giornata Mondiale della Vista: presentato al San Carlo di Potenza il servizio LETIsmart per l’autonomia delle persone cieche e ipovedenti

In occasione della Giornata Mondiale della Vista, si è tenuta oggi, presso l’Ospedale “San Carlo” di Potenza, la presentazione di LETIsmart, un innovativo sistema di orientamento che favorisce l’autonomia e la sicurezza delle persone cieche e ipovedenti negli ambienti sanitari e ospedalieri.

L’iniziativa, promossa dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Sezione Regionale della Basilicata e dalla IAPB Italia ETS – Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità-rientra tra le attività di sensibilizzazione e prevenzione delle patologie oculari, con un’attenzione particolare alle persone fragili e con disabilità visiva.

“La vista è un dono prezioso, ma la vera luce nasce dalla capacità di rendere accessibile il mondo a tutti, anche a chi non può vederlo”, ha dichiarato l’assessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, presente all’evento.

“Progetti come LETIsmart dimostrano che la tecnologia, quando è posta al servizio della persona, diventa uno strumento di inclusione, autonomia e dignità. Questo è il senso più profondo della nostra azione politica e amministrativa: costruire una società più giusta e accessibile, in cui nessuno resti indietro. L’installazione del nuovo sistema presso l’Ospedale San Carlo di Potenza rappresenta un importante passo avanti verso l’accessibilità universale degli spazi sanitari regionali e conferma l’impegno corale nella tutela dei diritti delle persone con disabilità e nell’accrescere sempre di più la cultura della prevenzione”.