Addio a Franco Cafarelli, guida e cuore dell’AICS Basilicata

Nella mattinata del 7 ottobre 2025 si è spento Franco Cafarelli, Presidente del Comitato Regionale AICS Basilicata. Figura di riferimento per l’associazionismo sportivo e sociale, Cafarelli ha guidato il Comitato per oltre un decennio, dedicando il suo impegno alla promozione dello sport come strumento di inclusione e coesione. Sotto la sua presidenza sono stati realizzati progetti rivolti alla lotta alla povertà educativa, al sostegno delle persone con disabilità e all’attenzione verso le categorie più fragili, sempre con uno sguardo concreto e appassionato.

Riconfermato alla guida del Comitato lo scorso febbraio, Franco Cafarelli ha continuato a servire con dedizione l’AICS e la comunità lucana fino agli ultimi giorni.

Con la sua scomparsa, l’AICS Basilicata perde una guida insostituibile e una persona di straordinaria qualità umana e professionale. Il suo ricordo e il suo esempio resteranno patrimonio condiviso di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e collaborare con lui.

Lo comunica l’ACIS Basilicata.