UniBas, prestigioso riconoscimento per un team di ricerca che ha vinto il premio ‘Best Attractor Paper’

Prestigioso riconoscimento per il gruppo di Ricerca dell’Università degli Studi della Basilicata che ha ricevuto il premio come “BEST ATTRACTOR PAPER” – in grado di ispirare Ricerca e Innovazione nel settore del Fotovoltaico pei prossimi anni – alla Conferenza RIFV 2025 che, per questa edizione, si è svolta a Napoli (maggio 2025). Il lavoro è stato sviluppato nell’ambito di una borsa di Dottorato Industriale cofinanziata dall’impresa lucana RAMUNNO s.r.l. con sede a Tramutola all’interno del Dottorato di Ricerca Nazionale “Photovoltaics” al quale l’Università degli Studi della Basilicata aderisce in una rete di contatti che include i Politecnici italiani e le principali Università, ed è suddiviso in sei curricula (https://corsi.unisa.it/photovoltaics/en/home).

I dottorandi Dr. Shoaib Ahmed e Dr. Waqar Ahmad, sotto la supervisione del Prof. Antonio D’Angola (UniBas) e dell’Ing. Domenico Ramunno (RAMUNNO s.r.l.), hanno ricevuto il premio tra oltre 200 contributi per aver sviluppato un originale ed innovativo modello in grado di descrivere l’integrazione all’interno delle Comunità energetiche rinnovabili di veicoli elettrici.

Team di Ricerca: Dr. Shoaib Ahmed (UNIBAS); Dr. Waqar Ahmad (UNIBAS); Prof. Antonio D’Angola (UNIBAS); Ing. Domenico Ramunno (Ramunno s.r.l.)