Giuseppe Marco Albano, il regista lucano che fa gol. E’ nelle sale cinematografiche con due importanti produzioni, anche sullo scudetto del Napoli

Basilicata in Podcast, Albano: il regista che fa gol

Il regista lucano Giuseppe Marco Albano è nelle sale cinematografiche con due importanti produzioni: “AG4IN – Il film del quarto scudetto del Napoli” e “School of Life”, il documentario che racconta la storia e la missione dell’organizzazione no-profit “Still I Rise”.

“AG4IN”, documentario con inserti cinematografici prodotto e distribuito da FilmAuro, racconta l’emozionante cavalcata della squadra di Antonio Conte che il 23 maggio 2025 si è aggiudicata lo scudetto. Un film girato in contemporanea al campionato.

“”School of life” è stato girato in Kenya, India, Colombia, Grecia e Italia e descrive il sogno diventato realtà di Nicolò Govoni, il fondatore di Still I Rise, onlus impegnata a offrire istruzione gratuita e di qualità ai bambini più discriminati e vulnerabili.

“Un’esperienza – ha raccontato Albano – che ha cambiato il suo approccio con le persone e la vita”.

Ascolta l’intervista integrale al regista Giuseppe Marco Albano in questo episodio di Basilicata in Podcast.

Link al podcast – clicca di seguito sul linl –> https://open.spotify.com/ episode/6FwpAUYeWb7gRsFlLmyuOS