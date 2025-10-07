101 anni e l’immancabile prosecco. Festa a Muro Lucano per il compleanno ultracentenario di nonna Rosa Troiano

Ancora centenari nel Potentino, terra sempre più di longevità. In ordine di tempo, l’ultimo compleanno ultracentenario arriva da Muro Lucano, dove la signora Rosa Troiano è stata festeggiata l’altro giorno, 5 ottobre, stessa data di quando è nata, sempre a Muro Lucano, nel 1924. Ha soffiato le 101 candeline, accerchiata dall’amore dei suoi familiari che le hanno dedicato una bella festa.

La signora Rosa ha vissuto per molti anni a Bella, ma da circa trenta vive nella cittadina murese, in località Capodigiano. Una donna di casa, che ha sempre lavorato campagna, contadina nei terreni, ha tre figli: Gerardo che vive a Prato, Maria vive a Milano, e Gerardina che vive a Muro Lucano con lei. Tre le nipoti, tutte donne, e tre pronipoti.

Non manca un bicchiere di vino al giorno, che è sempre salutare e fa bene se non si esagera. E le foto testimoniano che nemmeno di un bicchiere di prosecco, in queste occasioni speciali, non riesce a farne a meno. Le piacciono tanto i dolci, la pasta di casa e in particolare la lasagna. Ed è ovvio che per arrivare a cento anni, mangia genuino e prodotti locali. Un’altra chicca: sa leggere benissimo senza occhiali. E non è da poco alla sua età!

I festeggiamenti in famiglia nella propria abitazione murese.

Auguri e ancora tanti di questi compleanni, signora Rosa!

Claudio Buono