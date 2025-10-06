Assalti ai Postamat in Basilicata, Poste Italiane ne spegne 44 in orari notturni in 37 comuni lucani

In questi giorni, Poste Italiane ha proceduto allo spegnimento notturno degli ATM Postamat di 23 uffici postali nel territorio della provincia di Potenza e di 21 Postamat nel territorio della provincia di Matera, dalle ore 19 alle 8.30. Un provvedimento, che a quanto pare è di natura temporanea, motivato dal fatto che “si è reso necessario per contrastare i tentativi di furto dell’ultimo periodo registrati nelle zone interessate”.

L’Azienda, “a conferma del proprio impegno nella sicurezza delle sedi attraverso sistemi di protezione avanzati, telecamere di ultima generazione e casseforti certificate, assicura che tutti i servizi continueranno a essere erogati regolarmente negli abituali orari di apertura degli uffici postali interessati”.

Un provvedimento, però, che sta creando non pochi problemi, specie per quei paesi che hanno a disposizione solo il Postamat di Poste Italiane, non avendo più alcuna filiale bancaria. Questi gli elenchi dei Postamat che da alcuni giorni risultano spenti dalle ore 19 alle ore 8:30.

Lo stesso provvedimento non riguarda solo la Basilicata. E’ notizia di queste ore anche lo spegnimento di numerosi Postamat situati anche in altre regioni, come in Puglia e Molise. Un disperato tentativo di prevenire ai numerosi assalti subiti da Poste Italiane, quindi, alla base di questo ‘drastico’ provvedimento che inevitabilmente sta creando non pochi disagi e disservizi.

Per quanto riguarda i Postamat spenti nell’orario indicati, nel Potentino: Atella, Brienza, Castelgrande, Forenza, Lagopesole, Lavello, Palazzo San Gervasio, Pietragalla, Rapolla, Rapone, Rionero in Vulture e Rionero in Vulture 1, Sant’Angelo di Avigliano, Tolve, Vietri di Potenza, Potenza Inferiore Stazione, Potenza 1, Potenza 4, Potenza 6, Baragiano Scalo, San Cataldo di Bella, Melfi 1.

Nel Materano: Matera Città, Accettura, Bernalda, Marconia di Pisticci, Ferrandina, Grassano, Irsina, Metaponto, Montalbano Jonico, Montescaglioso, Nova Siri Stazione, Policoro, Pomarico, Salandra, Scanzano Jonico, Stigliano, Tricarico, Tursi, Matera 1, Matera 2, Matera 4.

Su quanto deciso da Poste Italiane interviene la politica. In particolare, ha alzato la voce Carmine Ferrone, consigliere della Provincia di Potenza e del Comune di Bella, che ha chiesto “una iniziativa necessaria della Regione e dei Comuni perché Poste Italiane annulli il provvedimento e si convinca al confronto”.

“Il cosiddetto spegnimento notturno degli ATM Postamat degli uffici postali, che in concreto significa interrompere un servizio pubblico – sottolinea Ferrone – fa tornare indietro le lancette dell’orologio alle proteste e mobilitazioni popolari contro Poste Italiane quando ha avviato proprio la chiusura e la riduzione di attività di uffici”.

“Questo provvedimento motivato con il rischio di furti penalizza, ancora una volta, soprattutto contrade ed aree rurali come San Cataldo di Bella, Sant’Angelo di Avigliano, Baragiano Scalo. Si sottovaluta che dopo la diffusa chiusura di filiali bancarie, soprattutto nelle aree interne e nei piccoli comuni, gli uffici postali sono rimasti l’unico presidio finanziario disponibile per i cittadini”. “E’ per questo – aggiunge Ferrone – che prima di assumere questa decisione il management di Poste Italiane avrebbe dovuto avere il buon senso di consultare le istituzioni regionali e in primo luogo quelle comunali per verificare quali soluzioni alternative si possono mettere in campo per garantire la sicurezza dei servizi. Non intendo sottovalutare che il fenomeno dei furti agli ATM come a sportelli Bancomat di banche è presente anche in Basilicata ma è la soluzione individuata a cuor leggero da Poste Italiane che non convince. Ci sono tanti modi per superare il problema. Intensificare il sistema di video sorveglianza, rafforzare i servizi di controllo del territorio da parte di forze dell’ordine e guardie giurate. Ma non togliere un servizio”. “Ritengo necessaria – conclude Ferrone – un’iniziativa della Regione e dei Comuni perché Poste Italiane annulli il provvedimento e attraverso il pressing istituzionale, di sindacati e cittadini si convinca al confronto”.

Claudio Buono