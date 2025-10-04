“C’è sempre il sole”, ecco il nuovo singolo della cantautrice lucana Nenzi

Nenzi la cantautrice materana torna con “C’è sempre il sole”, un inno alla leggerezza e alla speranza. “Anche quando sembra tutto grigio, basta alzare lo sguardo: c’è sempre il sole”. Così canta nel suo nuovo brano, “C’è sempre il sole”, uscito in questi giorni su tutte le piattaforme digitali.

Con la sua voce calda e una melodia solare e armoniosa, Nancy Elettrico – in arte Nenzi – torna sulla scena musicale con un inedito che rappresenta una vera e propria boccata d’aria fresca. Un pezzo dal ritmo allegro, che unisce sonorità pop contemporanee a sfumature acustiche, per raccontare con semplicità e profondità il desiderio di leggerezza e la capacità di trovare bellezza anche nei momenti difficili.

Il testo, scritto dalla stessa Nenzi, parla di piccoli gesti quotidiani, di sguardi sinceri, di quella luce interiore che ognuno può ritrovare dentro di sé, anche dopo la tempesta.

“È un brano nato in un momento in cui avevo bisogno di ricordarmi che la luce c’è sempre,” ha dichiarato l’artista. “È una canzone che sorride anche per chi, in quel momento, non riesce a farlo”.

Chi è Nenzi? Nancy Elettrico, cantautrice sensibile e raffinata, si è fatta conoscere nel panorama musicale italiano per la sua autenticità e per la delicatezza delle sue parole. Con “C’è sempre il sole”, l’artista conferma il suo talento nel saper toccare corde profonde con leggerezza e armonia.

Di seguito, qui sotto, il video della canzone.

redazione