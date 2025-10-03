La Provincia di Potenza aderisce al progetto  “Un pasto buono…per un buono pasto” per un sostegno concreto e significativo ai più bisognosi

La Provincia di Potenza è il primo Ente ad aderire al progetto “Un pasto buono…per un buono pasto”, promosso dall’Ordine Francescano Secolare di Basilicata (OFS). L’iniziativa punta a garantire un sostegno concreto e significativo ai più bisognosi, nella convinzione che la vera essenza del singolo risieda in ciò che è disposto a donare.

L’indicatore di povertà assoluta in Italia continua a segnare massimi storici coinvolgendo il 7,5% delle famiglie e il 9,4% degli individui, con trend in progressivo aumento. In Basilicata i dati sono particolarmente allarmanti: un abitante su cinque è in condizione di indigenza. Oltre settantamila persone non possono permettersi un pasto proteico ogni due giorni e un bambino su venti non consuma almeno un pasto quotidiano adeguato.

Questa crisi, oltre a compromettere il benessere psicofisico, favorisce l’isolamento sociale rendendo necessarie forme organizzate di solidarietà. Da questa urgenza nasce il progetto dell’Ordine Francescano Secolare di Basilicata che coinvolge i datori di lavoro, pubblici e privati, e i lavoratori che usufruiscono del servizio sostitutivo della mensa aziendale tramite buoni-pasto.

L’azione cardine è la privazione volontaria e periodica del pasto di un giorno per destinarlo a chi ne ha più bisogno. Ciò si realizza attraverso la rinuncia, da parte del lavoratore, del “buono – pasto” il cui corrispondente valore economico il datore di lavoro s’impegna a trasferire, periodicamente e in forma cumulata, per il tramite dell’OFS, agli organismi esistenti per la redistribuzione alimentare, come la rete solidale “Operazione Pane”, l’Opera San Francesco e altri soggetti che agiscono nel medesimo settore caritativo.

La Provincia di Potenza è il primo Ente ad aderire all’iniziativa che, oltre a contribuire ai locali sistemi di redistribuzione alimentare, punta a contrastare l’esclusione sociale e accrescere la consapevolezza sul fenomeno della povertà prevedendo anche il coinvolgimento diretto dei donanti in attività di volontariato.

“Sposiamo con convinzione un progetto che traduce la solidarietà in azioni concrete – ha evidenziato il Presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano – Un impegno che, proprio in occasione della festa di San Francesco, ci ricorda l’importanza dei valori di pace, fratellanza e attenzione agli ultimi. Questa piccola rinuncia che, sono certo, i nostri dipendenti sceglieranno di compiere, rappresenta un grande dono per chi si trova in difficoltà. È la scelta di tendere la mano, di non restare indifferenti; la dimostrazione che le istituzioni possono farsi veicolo di messaggi importanti, spingendo la comunità a riscoprirsi sempre più unita attraverso la condivisione”.