Liceo Pasolini di Potenza, dove si studia il futuro

Il Liceo Scientifico “Pier Paolo Pasolini” di Potenza aderisce alla rete nazionale di scuole superiori che puntano al potenziamento dello studio tecnologico per preparare gli studenti alle professioni future e per insegnare loro a governare le nuove tecnologie senza farsi dominare.

Già da quest’anno due gruppi classe aderiscono alla “curvatura” del Liceo della Scienza dei dati e Intelligenza artificiale che ha introdotto l’insegnamento dell’informatica come disciplina di supporto ad altre discipline del curricolo, sia scientifiche che umanistiche. Il “Pasolini” è l’unica scuola della provincia di Potenza ad aver aderito al progetto nazionale.

Inoltre per quest’anno accademico in programma eventi, concerti, sport e la competizione studentesca “Pasoliniadi” per celebrare i primi vent’anni del Liceo (istituito nell’anno accademico 2014-2015) e i 50 anni dalla morte di Pasolini, intellettuale a cui è intitolato il liceo.

Curiosità: tra gli ex studenti del Pasolini, il campione di nuoto Matteo Telesca e Miss Italia 2025, Katia Buchicchio.

Guarda l’intervista alla dirigente scolastica, Tiziana Brindisi (nella foto in pagina), ospite di Caleidoscopio, rubrica della Regione Basilicata.