World Pizza Academy, al campionato europeo i giudici lucani Loredana Carlucci e Franco Lopez

Un grande spettacolo per gli amanti della pizza in Calabria. A Saline Ioniche, in provincia di Reggio Calabria, nei giorni scorsi si è tenuta l’importante manifestazione internazionale denominata “World Pizza Academy”, nei locali della palestra comunale. In questo secondo campionato europeo, un grande orgoglio per la Basilicata. Infatti, a giudicare le tantissime pizze preparate da professionisti del settore, due giudici lucani: Loredana Carlucci di Picerno e Franco Lopez di Potenza (entrambi nella foto in pagina a sinistra).

Importante è stato il loro supporto nell’assegnare i titoli per ogni categoria. In terra jonica, per due giorni, pizzaioli provenienti da tutta Europa si sono sfidati una serie di gare divise in categorie. Oltre a creare le pizze più deliziose e innovative, hanno divertito gli spettatori con delle gare di abilità.

Saline Ioniche è stata per due giorni la capitale della pizza, in un evento straordinario e unico ospitato in Italia che ha visto anche il ‘timbro’ lucano con Carlucci e Lopez, che hanno giudicato e assegnato punteggi nelle categorie pizza classica, dessert, senza glutine, contemporanea, team, eccellenze calabresi, larga, veloce e freestyle.

Ne è uscita fuori una grande festa della creatività del gusto con la pizza italiana. Tra gli ospiti, Giorgio Riggio (pluricampione del mondo), Enzo Pennestrì (maestro gelatiere della Gelateria Sotto Zero), Matteo Vari, ambasciatore DOC Italy, e Pasquale Capri, showman e conduttore della kermesse.

A partecipare diversi gruppi della categoria, come i Maestri pizzaioli del Movimento Pizzaioli Italiani, della Guida Peperoncino Rosso Stellato, di ADB, Accademia Pizzaioli Enotria e Quattro Spicchi Academy.

redazione