Furti d’auto nel Potentino. I Carabinieri recuperano una utilitaria rubata a Sant’Arcangelo

La costante e attenta azione di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Senise ha consentito, nella giornata di ieri, il rapido ritrovamento e la restituzione di un’autovettura oggetto di furto. L’episodio conferma, ancora una volta, la vicinanza dell’Arma dei Carabinieri al cittadino e l’efficacia degli interventi in risposta alle denunce.

Nella mattinata di lunedì 29 settembre 2025, presso la Stazione Carabinieri di Sant’Arcangelo (PZ), un cittadino del luogo si presentava per denunciare il furto della sua autovettura utilitaria, asportata da ignoti durante la notte mentre era parcheggiata sulla pubblica via nei pressi della sua abitazione.

Ricevuta la denuncia, i Carabinieri della locale Stazione attivavano immediatamente gli accertamenti del caso, ponendo in essere un’immediata e capillare attività di ricerca. Tale prontezza operativa ha portato, nel corso del pomeriggio dello stesso giorno, al rinvenimento del veicolo in un’area del comune di Sant’Arcangelo.

L’autovettura, dopo gli accertamenti tecnici di rito necessari e i dovuti rilievi volti alla ricerca di elementi utili alle indagini, è stata tempestivamente restituita al legittimo proprietario, che, in un lasso di tempo estremamente contenuto, è potuto rientrare in possesso del bene a lui sottratto.

L’attività investigativa non si è conclusa, però, con la restituzione del veicolo e, infatti, proseguono ora le indagini per l’identificazione dei soggetti responsabili del reato di furto.

L’impegno dell’Arma per la tutela della sicurezza e della legalità, sottolineano dai vertici del Comando Provinciale Carabinieri di Potenza, trova il suo miglior alleato nel cittadino che, ricorrendo prontamente e con fiducia ai presidi dell’Arma sul territorio, permettono, come in questo caso, un intervento delle Forze dell’Ordine tempestivo ed efficace.