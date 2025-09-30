Dal 4 al 13 ottobre la settimana della Protezione Civile. Open Day, giornate formative e iniziative in Basilicata

Open Day, giornate formative e iniziative in Basilicata per promuovere la cultura della prevenzione e della sicurezza. L’obiettivo è duplice: accrescere la consapevolezza dei rischi presenti sul territorio e rafforzare la capacità collettiva di risposta e la resilienza

Torna, dal 4 al 13 ottobre 2025, la Settimana Nazionale della Protezione Civile, giunta quest’anno alla settima edizione. Un appuntamento ormai consolidato che rappresenta un importante momento di sensibilizzazione, formazione e coinvolgimento in maniera attiva della cittadinanza. Un’intera settimana dedicata alla conoscenza diretta del Sistema di Protezione Civile, al rafforzamento della cultura della prevenzione e alla promozione di comportamenti consapevoli e responsabili in caso di emergenza.

L’iniziativa è organizzata, a livello regionale, dall’Ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata, in collaborazione con le Prefetture di Potenza e Matera, l’Ufficio Scolastico Regionale e l’ANCI Basilicata. Il programma prevede una serie di eventi, Open Day, giornate formative e incontri istituzionali rivolti a studenti, amministratori locali, operatori del settore e categorie fragili.

L’obiettivo è duplice: da un lato, accrescere la consapevolezza dei rischi presenti sul territorio; dall’altro, rafforzare la capacità collettiva di risposta e la resilienza alle emergenze, in linea con le più recenti strategie nazionali e internazionali in materia di protezione civile.

EVENTI IN PROGRAMMA

3–5 ottobre | Montichiari (BS) – REAS – Salone Internazionale dell’Emergenza – La Settimana si apre con la partecipazione dell’ufficio Protezione civile della Regione Basilicata alla REAS, la più importante fiera di settore in Italia. Un’occasione per fare rete, aggiornarsi su tecnologie e innovazioni e confrontarsi con operatori ed esperti provenienti da tutta Europa.

4 ottobre | Potenza – Open Day presso la Sala Operativa Regionale e il Centro Funzionale Decentrato dell’ufficio Protezione civile – Una giornata dedicata alla visita delle sale operative regionali dell’ufficio Protezione Civile. Previsto un incontro con gli iscritti all’Università delle Tre Età – Sede Autonoma di Potenza e con alcune scuole, per illustrare il funzionamento del sistema di allertamento e coordinamento delle emergenze.

7 ottobre | Matera – Formazione per Sindaci, strutture operative di Protezione civile e scuole – Un’importante giornata formativa, organizzata in collaborazione con la Prefettura di Matera, che vede il coinvolgimento degli amministratori locali, degli operatori del sistema locale di protezione civile e degli istituti scolastici del territorio.

8 ottobre | Potenza – Debriefing Campagna AIB 2025 – Un momento di analisi e valutazione delle attività svolte durante la campagna antincendio boschivo dell’estate 2025. Un’occasione per fare il punto sulle criticità emerse e sulle buone pratiche da consolidare.

9 ottobre | Roma – Visita alla Sala Situazione Italia – Dipartimento Nazionale Protezione Civile – Studenti, docenti e Sindaci lucani, per un totale di 50 unità, partecipano a un momento formativo presso la Sala Situazione Italia del Dipartimento Nazionale Protezione Civile, per toccare con mano come viene gestita l’emergenza a livello centrale.

10–12 ottobre | Isola di Lipari – Incontro con il Ministro per la Protezione Civile, Sen. Nello Musumeci – A Lipari, dal 10 al 12 di ottobre 2025, si tengono gli Stati Generali delle Isole minori marine, un’importante occasione di confronto e approfondimento sui temi che riguardano i territori insulari alla quale partecipa l’ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata.

11 ottobre | Potenza – Open Day presso la Sala Operativa Regionale e il Centro Funzionale Decentrato dell’ufficio Protezione civile – Un’altra giornata di apertura alle scuole e alla cittadinanza, in particolare alle categorie fragili. La protezione civile regionale incontra l’Aias di Potenza. Inclusione e accessibilità sono al centro dell’iniziativa.

13 ottobre | Potenza – Giornata Mondiale per la Riduzione dei Disastri Naturali istituita dall’ONU – Formazione per Sindaci, strutture operative di Protezione civile e scuole

In chiusura della settimana, in collaborazione con la Prefettura di Potenza, la giornata dedicata alla formazione per Sindaci, scuole e strutture operative di protezione civile della provincia di Potenza in occasione dell’International Day for Disaster Risk Reduction, promosso dalle Nazioni Unite.

Un’occasione per sottolineare quanto sia fondamentale rafforzare le competenze e la preparazione degli attori locali per mitigare i rischi e prevenire le situazioni di emergenza.

UN IMPEGNO CONDIVISO PER UN FUTURO PIÙ SICURO – Dichiarazione dell’Ing. Giovanni Di Bello, Dirigente Ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata: “Le sfide che affrontiamo oggi, dai cambiamenti climatici agli eventi estremi, ci impongono di essere cittadini consapevoli e preparati. La Settimana della Protezione Civile è un’opportunità per tutti – in particolare per i giovani e le categorie fragili – per conoscere da vicino il funzionamento del sistema e contribuire attivamente alla sicurezza del nostro territorio. È solo attraverso la formazione, la partecipazione e la prevenzione che possiamo costruire una comunità realmente resiliente”.

Dichiarazione dell’Assessore alle Infrastrutture e Protezione Civile, avv. Pasquale Pepe: “La Settimana Nazionale della Protezione Civile rappresenta per la Basilicata un’occasione preziosa per rafforzare il legame tra istituzioni e cittadini, promuovendo una cultura della prevenzione che è sempre più centrale nelle politiche pubbliche. Attraverso Open Day, momenti formativi e attività sul territorio, vogliamo avvicinare i lucani, a partire dai più giovani, alla conoscenza dei rischi e degli strumenti con cui è possibile affrontarli. La partecipazione attiva delle scuole, delle amministrazioni locali e delle categorie più fragili è un valore aggiunto, che ci consente di costruire una rete di responsabilità condivisa. Ringrazio l’Ufficio Protezione Civile regionale, le Prefetture, l’Ufficio Scolastico Regionale e l’ANCI Basilicata per il lavoro sinergico che rende possibile questa importante iniziativa. Solo attraverso una visione integrata e la collaborazione tra tutti gli attori istituzionali possiamo garantire comunità più consapevoli, resilienti e preparate”.