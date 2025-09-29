Indiana Jobs 2, a Potenza domani 30 settembre l’evento UniBas per connettere giovani e aziende

L’Università degli Studi della Basilicata (Unibas) propone un evento di placement, “Indiana Jobs 2”, finalizzato a facilitare l’incontro tra i giovani e il mondo del lavoro. Martedì 30 settembre 2025, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, il campus Unibas di Macchia Romana, ospiterà numerose aziende ed enti di rilevanza regionale e nazionale. L’obiettivo è offrire a studenti e laureati un’opportunità concreta: conoscere le realtà produttive, associative e gli enti territoriali e nazionali e, soprattutto, presentare il proprio curriculum e sostenere colloqui conoscitivi diretti.

Cosa succederà durante la giornata

Sessioni di recruiting: I partecipanti potranno interagire direttamente con i rappresentanti di un’ampia varietà di aziende, esplorando opportunità di carriera e tirocinio.

Workshop “Mindset ON”: In collaborazione con il Comincenter, l’evento prevede un workshop intitolato “Mindset ON: dal bug al lavoro. Come cambiare prospettiva per cercare davvero”. L’iniziativa è pensata per fornire strumenti pratici e un approccio mentale efficace nella ricerca di un impiego.

Presentazione del protocollo “Rete Open”: La giornata si aprirà con la presentazione del protocollo d’intesa “Rete Open – Sportello giovani”, una collaborazione tra Unibas, INPS, Comune di Potenza, ASSET Basilicata, Confcooperative Basilicata, Confindustria Basilicata, Consulta Provinciale degli Studenti di Potenza e Forum dei Giovani di Potenza. Questo progetto mira a creare un sistema integrato di supporto per l’orientamento, l’avvicinamento al lavoro e lo sviluppo di competenze imprenditoriali.

Riunione del Comitato Unitown: Si terrà una riunione del Comitato Unitown, il protocollo d’intesa stipulato tra l’Università degli Studi della Basilicata e il Comune di Potenza per monitorare la qualità della vita in città, che coinvolge docenti e studenti.

Spazio dedicato al progetto Moebius, che promuove il benessere di studenti e studentesse, offrendo servizi come counselling psicologico, laboratori culturali, motivazionali e di educazione alimentare e attività sportive. Verranno presentate due iniziative creative, realizzate in collaborazione con Novalab, Riplastic e Fedelissimi, che rimarranno esposte per una settimana nelle sedi Unibas di Potenza (Macchia Romana) e Matera (via Lanera):

“RACCONTAMI”: Un’installazione artistica che, attraverso un video-podcast in diretta, darà voce agli studenti per raccontare il loro legame con il territorio, le loro paure e i loro talenti.

“ChitChat”: Un’installazione interattiva (“cabina di connessione spazio-temporale”) che permetterà ai partecipanti di lasciare un messaggio a sé stessi da riascoltare tra dieci anni.

Aziende e partner presenti

Il Centro di Ateneo POLiS, organizzatore dell’evento, rafforza con questa iniziativa la sua missione di costruire ponti solidi tra l’istruzione universitaria e il tessuto economico del territorio.

Saranno presenti all’iniziativa i seguenti enti e aziende: Adecco Italia SpA, Agenzia per il lavoro Tempor SpA, Alba Immobiliare SNC, Apperò Srl, ASSET Basilicata – Azienda speciale della Camera di Commercio della Basilicata, BCC Basilicata – Credito cooperativo di Laurenzana e comuni lucani, Betflag SpA, Centro di Geomorfologia Integrata – CGIAM, Comune di Potenza, Comunica.live Srl, Confcooperative Basilicata, Confindustria Basilicata, CSV Basilicata, Dian srl, Digital Lighthouse Srl, Enerplus Srl, Esercito Italiano, Europa Factor Spa, Fibercop SpA., GAL Percorsi S.r.l., GDA SpA, Geocart SpA, Gi Group SpA, Gruppo Comes, HR, iCubed s.r.l., INPS, Lafarmacia Hippocrates Holding SpA., Lidl Italia Srl, Lucart SpA, M.i.n.a. Service Srl, Manpower S.r.l., Openjobmetis SpA, POLiS, Randstad Italia SpA, Sabia & C Srl, Servizio Civile Universale, Siderpotenza SpA – Gruppo Pittini, Star total Service Srl, STM Industriale SpA, Synergie, Thegg domotica Srl

Si auspica un’ampia partecipazione all’evento, che rappresenta un’importante occasione per valorizzare le competenze e intraprendere nuovi percorsi professionali.

Comunicato stampa a firma della prof.ssa Ada Braghieri – Direttrice del Centro di Ateneo per i Percorsi di Orientamento, Lifelong Learning e Supporto agli Studenti – POLiS