Esposito-Energe, il Picerno batte il Foggia al Curcio

Arriva alla 7^ giornata di campionato la prima vittoria in casa del Picerno targata mister De Luca. Gara intensa e giocata a grandi ritmi dove ancora una volta i soliti noti, Esposito prima ed Energe dopo regalano i primi 3 punti al Picerno al “Curcio”, sotto gli occhi del Presidente Donato Curcio presente allo stadio.

Pronti via ed è il Picerno con Abreu a provarci dalla distanza, respinge Borbei. Al 19’ pt punizione di Marino, Granata di testa, blocca Borbei. Il goal è nell’aria ed arriva da una magia del capitano, doppio passo, rientro sul destro e tiro a giro che nulla può Borbei, 1-0 Esposito.

Pochi minuti dopo ed ancora Esposito scatenato sulla fascia, palla in mezzo per Abreu, l’attaccante rossoblu dalla distanza lascia partire un grande destro che sfiora l’incrocio dei pali.

Nella ripresa la partenza degli ospiti è fulminea, con il pareggio di Oliva su assist di Sylla al 12’ st. La risposta del Picerno è affidata ai piedi di Energe, appena entrato, dall’ out di destra prova il diagonale, la palla esce di poco a lato.

Pressing del Picerno, al 32’ st ancora Energe dalla distanza, ci vuole un super Borbei a salvare il Foggia.

Il goal è nell’aria ed arriva con il solito Energe, devastante il suo ingresso in campo, traversone di Esposito, doppio tentativo del numero 7, che sulla seconda ribattuta trova il goal del 2-1 per i padroni di casa.

Nel finale occasione per Petito per chiudere il match, ma troppo lezioso il numero 70 che spreca una superiorità numerica. Espulsione diretta per Pugliese del Picerno a pochi secondi dalla fine. Festeggia comunque il Picerno che vince 2-1.

TABELLINO

PICERNO (4-2-3-1): Summa; Salvo, Frison, Granata, Pistolesi; Bianchi (78’ Pugliese), Marino (61’ Maselli); Bocic (61’ Energe), Santarcangelo (61’ Santarcangelo), Esposito (80’ Petito); Abreu. A disposizione: Esposito, Cortese, Perri, Veltri, Energe, Graziani, Santaniello, Djibril, Ragone, Maselli, Petito, Cardone, Pugliese. All.: De Luca.

FOGGIA (3-5-2): Borbei, Buttaro, Bignami (32’ Winkelmann), Rizzo, Minelli, Garofalo, Pazienza (78’ Agnelli), Oliva, Panico, Sylla (61’ Bevilacqua), Fossati (61’ Ilicic). A disposizione: Perucchini, Magro, Bevilacqua, Ilicic, Staver, Agnelli, Castaldi, Pellegrino, Olivieri, Winkelmann. All. Rossi.

ARBITRO: Simone Guzolino di Torino

MARCATORI: 20’ Esposito (P), 56’ Oliva (F), 80’ Energe (P)

NOTE: Espulso Pugliese (P) al 52’ st.

a cura di Rocco Galasso