Auto in una scarpata: i Vigili del Fuoco estraggono una donna. L’incidente sulla strada Tolve-Pazzano

29 Settembre 2025 nessun commento 968 Comunicati stampa, Dalla Basilicata

Oggi i Vigili del Fuoco di Potenza sono intervenuti a Tolve per un incidente stradale che coinvolgeva una vettura finita in una scarpata. Una donna di 38 anni, percorrendo la strada provinciale Pazzano-Tolve, ha perso il controllo della vettura finendo fuori strada a circa 10 metri dal ciglio stradale. I Vigili del Fuoco hanno estratto la donna affidandola alle cure del personale del 118 Basilicata Soccorso intervenuto sul posto. La donna non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto i Carabinieri e la Polizia Locale di Tolve.

Claudio Buono

