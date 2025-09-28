Il palestinese Anan trasferito in carcere in Basilicata. Reti per la Palestina: “Psicologicamente torturato, chiediamo la sua liberazione”

Il gruppo “Reti per la Palestina di Basilicata” interviene sulla vicenda di Anan, il palestinese in carcere in Italia dal 2024, da qualche giorni trasferito in Basilicata, recluso nel carcere di Melfi. Ecco la nota integrale.

A FIANCO DI ANAN, ALI’, MANSOUR

Dopo aver ottenuto dallo Stato italiano la protezione umanitaria nel 2019, da gennaio 2024 il palestinese Anan (nella foto in pagina) è stato imprigionato nella sezione di alta sicurezza del carcere di Terni e processato per 270bis c.p. per il suo sostegno alla Resistenza di Tulkarem (Cisgiordania).

E’ per arrivare al numero minimo di tre persone con cui si giustifica l’accusa di “associazione con finalità di terrorismo” che la magistratura tira in mezzo Alì e Mansour, pur estranei alla lotta armata. Il PM offre come probatorie le testimonianze ottenute tramite interrogatori dello Shin Bet (servizi segreti) nelle carceri israeliane, dove le persone palestinesi sono soggette alla legge marziale e a sistematiche torture.

Anan ne è testimonianza vivente: nel suo corpo ci sono undici proiettili e quaranta schegge, non gli è stata risparmiata la frantumazione di alcun osso. A molte persone è servito il genocidio per rendersi conto degli orrori messi in atto da Israele, ma nei tribunali italiani i partigiani palestinesi restano in ogni caso “terroristi”, così rafforzando l’ideologia sionista volta a farne un nemico da sterminare con qualunque mezzo, senza alcuna inibizione morale.

Anan ad oggi è stato di fatto psicologicamente torturato non solo in Israele, ma nel carcere di Terni, in regime di 41-bis, su richiesta dalla DNAA.

E’ nel 2015 che la Direzione Nazionale Antimafia amplia il proprio campo d’intervento verso l’antiterrorismo rivelandosi un organismo di coordinamento tra tutte le Procure. Attraverso la creazione di un ambiente culturale prima ancora che giuridico, la DNAA – che influenza pesantemente il discorso pubblico e giornalistico, il governo e il parlamento, la magistratura – opera una strategia contro insurrezionale preventiva.

L’effetto è la costante costruzione di “emergenze” e di nemici interni/esterni da perseguire, siano essi individui migranti, musulmani, rivoluzionari, comunisti, anarchici o palestinesi.

In questi giorni, Anan è stato trasferito al carcere di Melfi. Non se ne conoscono i motivi, ma facciamo in modo che ad Anan, dentro e fuori il carcere di Melfi, possa giungere identico sostegno-impegno testimoniato sinora in tutta Italia per la sua liberazione e per la Palestina libera.

Reti per la Palestina di Basilicata