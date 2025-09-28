Avviato il progetto d’inclusione e contrasto alle fragilità sociali “Tendi una mano”. In corso a Bella e Ruoti

Ha preso il via Tendi una mano un progetto innovativo promosso dall’A.I.C.D.A. ODV Associazione Italiana Cittadini e Disabili Attivi in collaborazione con “A.I.S.A. Basilicata ODV Associazione Italiana per la lotta alle Sindromi Atassiche”, “Radio Ruoti APS” e “per i sentieri ODV. Associazione per l’ambiente, salute e cultura”. Il progetto in corsi nei comuni di Bella e Ruoti.
Il progetto è realizzato con il finanziamento ministeriale concesso alla Regione Basilicata per l’annualità di riferimento dell’ADP 2022-2024 (ai sensi dell’art.72, primo comma del d.lgs 117/2017 s.m.i.). Il progetto mira a favorire l’autonomia e l’inclusione sociale delle persone con disabilità, attraverso percorsi di formazione, attività di sensibilizzazione e momenti di socializzazione. Il progetto “Tendi una mano” si sviluppa attraverso diverse azioni chiave:
- Piano di comunicazione, sensibilizzazione e monitoraggio
- Sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva
- Contrasto alla povertà economica e sociale
- Iniziative sportive
- Percorso inclusivo di educazione ambientale
- Laboratori creativi
Le attività spalmate per tutta la durata del progetto, rappresentano un passo verso un modello di welfare inclusivo, basato sull’empowerment delle persone con disabilità e sul potenziamento di una comunità che sia sempre più solidale e accogliente. La natura, la socializzazione e l’informazione sono elementi cardine per una maggiore consapevolezza di ciò che ci circonda e per costruire una partecipazione attiva e inclusiva alla vita di comunità.