Avviato il progetto d’inclusione e contrasto alle fragilità sociali “Tendi una mano”. In corso a Bella e Ruoti

Ha preso il via Tendi una mano un progetto innovativo promosso dall’A.I.C.D.A. ODV Associazione Italiana Cittadini e Disabili Attivi in collaborazione con “A.I.S.A. Basilicata ODV Associazione Italiana per la lotta alle Sindromi Atassiche”, “Radio Ruoti APS” e “per i sentieri ODV. Associazione per l’ambiente, salute e cultura”. Il progetto in corsi nei comuni di Bella e Ruoti.

Il progetto è realizzato con il finanziamento ministeriale concesso alla Regione Basilicata per l’annualità di riferimento dell’ADP 2022-2024 (ai sensi dell’art.72, primo comma del d.lgs 117/2017 s.m.i.). Il progetto mira a favorire l’autonomia e l’inclusione sociale delle persone con disabilità, attraverso percorsi di formazione, attività di sensibilizzazione e momenti di socializzazione. Il progetto “Tendi una mano” si sviluppa attraverso diverse azioni chiave:

Piano di comunicazione, sensibilizzazione e monitoraggio

Sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva

Contrasto alla povertà economica e sociale

Iniziative sportive

Percorso inclusivo di educazione ambientale

Laboratori creativi

Le attività spalmate per tutta la durata del progetto, rappresentano un passo verso un modello di welfare inclusivo, basato sull’empowerment delle persone con disabilità e sul potenziamento di una comunità che sia sempre più solidale e accogliente. La natura, la socializzazione e l’informazione sono elementi cardine per una maggiore consapevolezza di ciò che ci circonda e per costruire una partecipazione attiva e inclusiva alla vita di comunità.