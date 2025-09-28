A Potenza domani 29 settembre si celebra la ‘Giornata mondiale del cuore’

Le malattie cardiovascolari (MCV) rappresentano la prima causa di ricovero ospedaliero e di mortalità nel Mondo con 18 milioni di decessi ogni anno. Patologie spesso silenziose ma altamente importanti che possono colpire donne e uomini di tutte le età e la cui incidenza è in costante aumento – si prevede nel 2030 una mortalità di 24 milioni di persone- a causa di fattori come l’invecchiamento della popolazione, non corretti stili di vita, l’alimentazione e lo stress. Quest’anno per la Giornata Mondiale del Cuore viene proposto un titolo riflessivo, “Per un cuore sano… tu cosa fai?” Un richiamo ad un senso di responsabilità ad ognuno di noi verso la nostra salute non affidando solo ai farmaci la cura della malattia ma anche e soprattutto a noi stessi mettendo in atto corretti stili di vita e correggendo tutti i fattori di rischio individuali. La celebrazione dell’evento si svolgerà lunedì 29 settembre presso la sala convegni situata al primo piano della palazzina direzionale dell’ospedale “S.Carlo” di Potenza a partire dalle ore 16.00. Dopo la relazione introduttiva di Antonio Lopizzo, presidente dell’associazione potentina “Amici del cuore”, seguiranno i saluti del direttore generale dell’AOR “San Carlo” Giuseppe Spera, del sindaco della città di Potenza, Vincenzo Telesca, dell’Arcivescovo Metropolita di Potenza, mons. Davide Carbonaro, del presidente incoming della Società Italiana di Cardiologia di Puglia e Basilicata, Eugenio Stabile, del direttore dell’U.O.C. di Cardiochirurgia. Gabriele Giunti, della presidente dell’associazione dei Cardiologi Ospedalieri della Basilicata Maria Maddalena De Francesco, e della direttrice della Caritas Diocesana, Marina Buoncristiano.

Seguirà la relazione magistrale di Stabile, oltre che direttore dell’U.O.C. di Cardiologia del “S.Carlo” anche della Cattedra di Cardiologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Unibas. Concluderà l’incontro l’assessore regionale alla Sanità e Politiche della Persona, Cosimo Latronico. Quest’anno l’associazione potentina “Amici del cuore” oltre all’organizzazione di questa giornata festeggia anche il 25° anniversario della sua fondazione. La stessa fu infatti nel maggio 2000 ,con l’inizio di attività dell’U.O.C. di Cardiologia Riabilitativa al “S,Carlo” di Potenza, da Antonio Lopizzo Direttore della Unità Operativa e da un gruppo di pazienti cardiopatici tra cui Rocco Fatigante che ha condotto l’associazione in modo esemplare e per tanti anni fino al mese di Giugno scorso. Gli scopi originari dell’Associazione furono e lo sono tuttora quelli di stimolare e facilitare i pazienti dimessi dalla fase acuta della malattia a continuare sul territorio i programmi di prevenzione delle MCV, di sostenere i bisogni dei pazienti più disagiati economicamente e di diffondere, soprattutto fra i giovani, la cultura della prevenzione adottando corretti stili di vita. L’associazione è iscritta nel registro nazionale degli enti del terzo settore ed è socia fondatrice del Centro Servizi al Volontariato di Basilicata.