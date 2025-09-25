Un architetto lucano all’Expo di Osaka 2025. Michele Ruggiero di Sant’Angelo Le Fratte partecipa con l’Università di Mendrisio

L’architetto Michele Ruggiero, amministratore di uno studio tecnico di Sant’Angelo le Fratte, è attualmente impegnato all’Expo 2025 di Osaka (Giappone), in qualità di partecipante con l’Università della Svizzera Italiana di Mendrisio, presso la quale ha conseguito la laurea magistrale in architettura.
La presenza a un evento di portata mondiale come l’Expo costituisce un importante traguardo professionale e personale, offrendo all’architetto l’occasione di confrontarsi con architetti, ricercatori e istituzioni provenienti da ogni parte del globo.
«Partecipare a Osaka – afferma Ruggiero a melandronews.it – rappresenta per me un onore e un’opportunità straordinaria: non solo per mettere in luce il mio percorso di studi e di lavoro, ma anche per portare con orgoglio il nome della Basilicata in un contesto internazionale».
Lo studio tecnico, fondato e diretto dall’architetto Ruggiero, si distingue per l’attenzione all’innovazione e alla sostenibilità, senza mai perdere il legame con le radici territoriali. La partecipazione all’Expo di Osaka conferma come anche dalle realtà più piccole possano nascere esperienze capaci di dialogare con il mondo.
