Potenza, invasione nerd nel centro storico.. arriva “Lucania is Comics” dal 10 al 12 ottobre

Sabato 27 settembre 2025 alle ore 10.00, presso la Sala dell’Arco del Comune di Potenza, alla presenza del Sindaco Avv. Vincenzo Telesca e della Vice Sindaca Dott.ssa Federica D’Andrea, l’Associazione Culturale Nerdworks presenterà la nuova edizione del Lucania is Comics.

Sono diverse le novità in questo ottavo appuntamento della manifestazione lucana sulla cultura PoP e Nerd, a partire della location. L’evento, infatti, si svolgerà direttamente nel cuore pulsante della città capoluogo: il centro storico lungo l’intera Via Pretoria, facendo proprio il tema portante de “La città come palcoscenico della creatività”.

A questa importante novità se ne aggiunge un’altra: al contrario dei canonici due giorni dei festival precedenti, per il 2025 il Lucania is Comics durerà per ben tre giorni (10-11-12 ottobre 2025).

L’Associazione, assieme ai partner e ai rappresentanti delle istituzioni, presenterà la nuova impostazione dell’evento rendendo pubbliche anche alcune tra le personalità e le attrattive presenti durante le tre giornate.

Tra gli ospiti ci saranno Stefano Rapone, stand-up comedian e autore tra i più amati della scena italiana, Luca Perri astrofisico e divulgatore scientifico italiano, noto per i suoi libri, i suoi programmi TV e i suoi podcast, Danilo Bertazzi conosciuto per il ruolo di Tonio Cartonio nella Melevisione, Gianluca Iacono, voce ufficiale di Vegeta in Dragon Ball Z, Igor Chimisso character design e illustratore per Rai e Disney Star Wars e tanti altri personaggi iconici, mentre tra gli eventi non è possibile non citare il travolgente Cinematographic Rock Show, un concerto che unisce musica e immagini per un’esperienza sensazionale.

Nelle tre giornate di manifestazione, inoltre, verranno proposte presentazioni di libri, videogiochi, fumetti, workshop tematici, giochi da tavolo, retrogame, gara cosplay e attività per bambini.

La cultura della condivisione delle passioni e della formazione di una rete di interessi tra appassionati ed artisti ha portato il Lucania is Comics 2025 ad avere una cornice di eccezione, in cui si alterneranno artisti locali e artisti di rilevanza nazionale e internazionale, in diversi specifici momenti delle giornate.

Potenza, quindi, diventerà il punto di incontro tra passato e futuro, tra passione nerd e storia, in un festival che unisce spettacolo, arte e innovazione.

Lucania is Comics 2025. La città si accende. 10–12 ottobre | Potenza, centro storico

📍 facebook.com/lucaniaiscomics

📍 instagram.com/lucania_is_comics

📍 lucaniaiscomics.it (in aggiornamento)