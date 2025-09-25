Assalto ai bancomat nel Potentino. Questa notte doppia esplosione a Castelgrande, banda in fuga

Nuovo assalto a un bancomat nel Potentino. A distanza di nove mesi, una banda di malviventi questa notte è tornata a colpire a Castelgrande. Allo stesso bancomat già fatto esplodere nella notte tra l’8 e 9 dicembre 2024.

I ladri hanno fatto esplodere il bancomat della filiale della banca Monte dei Paschi di Siena, in pieno centro abitato. La strada principale del paese

risulta chiusa da alcune ore. Ben due esplosioni a distanza di pochi secondi, poco prima delle ore 2:30. Esplosioni che hanno svegliato l’intera comunità, preoccupata per l’accaduto ma anche per – come sostenuto stamattina in paese – la poca presenza delle forze dell’ordine a causa dell’assenza di una Caserma (Castelgrande dipende da Muro Lucano) e di unità della Polizia Locale.

Il colpo in via Marconi, lungo la SS 7 Appia. I detriti in strada. I ladri hanno utilizzato anche a Castelgrande la cosiddetta “tecnica della marmotta”, vale a dire una carica esplosiva collocata in una sorta di cono metallico inserito all’interno del bancomat, per poi farlo esplodere due volte (nella foto in pagina il fumo emanato dopo l’esplosione).

Non è ancora dato sapere se sono riusciti ad asportare soldi o meno. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che il sistema di sicurezza sia riuscito a bloccare tutto. Sono stati visti fuggire a bordo di un auto di grossa cilindrata.

Le ultime notizie parlano di un inseguimento con i Carabinieri che si sarebbe protratto fino nel Foggiano. Dove la banda avrebbe fatto perdere ogni traccia. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Melfi e della Stazione di Muro Lucano per i rilievi del caso.

Claudio Buono