‘Ripeti il tuo canto’, domani 24 settembre cerimonia di premiazione del Concorso Nazionale dedicato alla memoria di Luca Orioli

Il giorno 24 Settembre 2025 alle ore 16, presso l’Aula Eurifamo – Università degli Studi di Basilicata – via Nazario Sauro 85 Potenza, diretta dal Prof. Ignazio Marcello Mancini , si terrà la cerimonia di premiazione della 4a edizione del Concorso Nazionale di Poesia “Ripeti il tuo canto” dedicato alla memoria di Luca Orioli. Il concorso si articola in 5 sezioni: Poesia a tema libero, Poesia religiosa, Juniores, Poesia dialettale e Poesia sul tema “ Pace, Dignità, Diritti Umani “.

Luca Orioli, lo ricordiamo, venne ritrovato morto insieme alla fidanzata Marirosa dalla madre della ragazza nel bagno di casa a Policoro il 23 marzo 1988. La loro morte è ancora avvolta nel mistero.

La Giuria tecnica che ha valutato i lavori e decreterà la graduatoria finale è presieduta dal prof. Mario Santoro ed è composta da Donatina Allamprese, Carmen Cangi, Patrizia Del Puente, Nicola D’Imperio, Vincenzo Mori, Angelo Parisi, Grazia Pastore, Isabella Urbano e, in qualità di segretaria, Franca Coppola. All’evento sarà presente la Presidentessa Onoraria del concorso Olimpia Fuina Orioli, madre di Luca, socia e carissima amica dell’Associazione Le Ali di Frida, universalmente riconosciuta come simbolo straordinario di impegno per la giustizia e i diritti civili.

La manifestazione prevede intermezzi musicali con Alberto Di Michele e Maria Rosaria Bisignano.

Lo rende Isabella Urbano, presidente dell’associazione organizzatrice ‘Le Ali di Frida’.

redazione