Giornata Europea delle Lingue 2025, appuntamento al Liceo Classico “Quinto Orazio Flacco” di Potenza il 26 settembre

E’ in programma a Potenza, presso l’Aula Magna del Liceo Classico Statale “Quinto Orazio Flacco”, la Giornata Europea delle Lingue 2025, dalle ore 8.30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30 di venerdì 26 settembre.

Nell’era 5.0, l’insegnamento delle lingue straniere si evolve, superando il semplice trasferimento di conoscenze per abbracciare un approccio olistico e integrato. Questo seminario esplorerà come le metodologie didattiche più innovative si combinino con l’Intelligenza Artificiale (Al) e l’Intelligenza Emotiva per creare percorsi di apprendimento efficaci e personalizzati.

Verrà analizzata l’importanza di integrare i principi del Content and Language Integrated Learning CLIL, per un apprendimento autentico e significativo e come l’Al possa supportare docenti e studenti, offrendo strumenti per la pratica, la valutazione e la differenziazione. Particolare attenzione sarà dedicata all’inclusione e all’intercultura, fondamentali per preparare gli studenti a diventare cittadini globali, capaci di comunicare non solo con la parola, ma anche con la consapevolezza e l’empatia necessarie per interagire in contesti multiculturali.

L’incontro si propone di fornire spunti pratici e riflessioni teoriche per ridefinire il ruolo dell’insegnante, da mero trasmettitore di sapere a facilitatore di un’esperienza di apprendimento completa, che mette al centro il benessere e lo sviluppo integrale dello studente.

Di seguito il programma dettagliato della giornata.

redazione