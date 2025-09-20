Al potentino Raffaele La Regina il prestigioso riconoscimento del 41º Premio Sele d’Oro Mezzogiorno, sezione “Saggi inediti”

Nella suggestiva cornice di Oliveto Citra, nel salernitano, si è svolta la cerimonia conclusiva della XLI edizione del Premio Sele d’Oro Mezzogiorno, intitolato “Mappe – Territori in movimento dentro la complessità”. Raffaele La Regina, Dottore di ricerca Unibas in Storia contemporanea, si è aggiudicato il rinomato Premio per la sezione “Saggi inediti – EuroMed” con la sua tesi di Dottorato intitolata “Per una storia della Cassa per il Mezzogiorno nelle carte delle presidenze. L’intervento straordinario del secondo dopoguerra tra storia, politica e istituzioni (1950-1981)”, la quale sarà pubblicata da un’importante casa editrice di rilevanza nazionale. Si tratta, per il Dott. La Regina e per l’Unibas, di un riconoscimento importante che segna un successo ulteriore per il Dipartimento per l’Innovazione Umanistica, Scientifica e Sociale e per il Dottorato di Ricerca in Storia, culture e saperi dell’Europa mediterranea dall’antichità all’età contemporanea.

Il lavoro di La Regina, supervisionato dal Prof. Donato Verrastro, è dunque emerso nell’ambito della quarantunesima edizione del Premio patrocinato da Regione Campania, Senato della Repubblica e Comune di Oliveto Citra ed è stato assegnato dalla giuria presieduta dal Prof. Amedeo Lepore, dell’Università della Campania L. Vanvitelli, e composta da nomi illustri dell’editoria , del giornalismo, dell’impresa e dell’accademia come il Prof. Matteo Lorito, Rettore dell’Università degli Studi di Napoli “Federico “, il Prof. Virgilio D’Antonio, Rettore dell’Università di Salerno, il Prof. Giuseppe Coco dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, la Prof.ssa Emma Giammattei dell’Università di Napoli “Suor Orsola Benincasa” e il Prof. Luigi Mascilli Migliorni dell’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”. Diversi sono stati i premiati illustri nelle varie sezioni dal presidente del comitato organizzatore e sindaco di Oliveto, Mino Pignata.

Il premio speciale della Giuria è stato attribuito al volume dell’ex ministro, Prof. Paolo Baratta “Dal Mezzogiorno. Riflessioni e convinzioni dall’interno della SVIMEZ”. Il premio per la saggistica è stato conferito al “Quaderno Svimez 73: Competitività e coesione, vicende della politica industriale europea” di Gian Paolo Manzella e Marcella Panucci e al volume “Il Formez per il Mezzogiorno e per l’Italia. Classi dirigenti, istituzioni e sviluppo economico dagli anni Sessanta agli anni Novanta”, a cura del Prof. Giovanni Farese e del Prof. Guido Melis. Sempre nella sezione “Saggi inediti – EuroMed”, è stato premiato il Dott. Ismail El Gharras, dottorando presso l’Università degli Studi di Trento, per la sua tesi di Laurea Magistrale dal titolo “L’intervento straordinario nel mezzogiorno e l’industria pubblica: Il caso dello stabilimento Alfa Romeo – Alfa Sud di Pomigliano D’Arco (1968-1986)”.

Lo rende noto Prorettore dell’Unibas con delega al Public engagement, prof. Donato Verrastro.