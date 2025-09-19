Vino, sequestro da record in Basilicata e Puglia: scoperti 1,2 milioni di litri privi di tracciabilità

Sequestro record di vino in Basilicata e Puglia avvenuto oggi. L’operazione a cura dei militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Foggia, che hanno bloccato 1,2 milioni di litri di vino rosso, privo di tracciabilità. L’operazione è stata portata avanti dall’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e dalla Guardia di Finanza, condotta nell’ambito della campagna vendemmiale 2025-2026.

Si tratta di un valore stimato di circa 4,5 milioni di euro. Un sequestro a tutela delle filiere agroalimentari e alla difesa del Made in Italy.

I controlli portati avanti hanno permesso di scoprire in uno stabilimento una enorme quantità di vino privo di etichetta e di tutte le minime e necessarie certificazioni di origine. Nel dettaglio, in totale sequestrati 12.418 ettolitri di vino rosso non tracciato.

Si tratta di un danno economico potenziale non solo per il mercato, ma anche per i produttori onesti che rispettano regole e standard qualitativi. La sottrazione di simili quantità al circuito legale rappresenta un segnale importante contro fenomeni che rischiano di alterare la concorrenza e indebolire la reputazione delle produzioni italiane all’estero.

Scoperti anche alcuni reati per le pratiche commerciali sleali.

Avuta notizia dell’importante sequestro, è intervenuto anche Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste: “La trasparenza e la legalità nelle nostre filiere agroalimentari non sono principi negoziabili e chi prova ad aggirare le regole deve sapere che troverà sempre lo Stato pronto a difendere la correttezza e la qualità del nostro Made in Italy”. Nel suo intervento, Lollobrigida ha ringraziato gli ispettori dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e la Guardia di Finanza.
Claudio Buono
