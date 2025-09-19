Vino, sequestro da record in Basilicata e Puglia: scoperti 1,2 milioni di litri privi di tracciabilità

Scoperti anche alcuni reati per le pratiche commerciali sleali.

Avuta notizia dell’importante sequestro, è intervenuto anche Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste: “La trasparenza e la legalità nelle nostre filiere agroalimentari non sono principi negoziabili e chi prova ad aggirare le regole deve sapere che troverà sempre lo Stato pronto a difendere la correttezza e la qualità del nostro Made in Italy”. Nel suo intervento, Lollobrigida ha ringraziato gli ispettori dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e la Guardia di Finanza.