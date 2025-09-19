A Vietri di Potenza verrà realizzato il ‘Parco del Carmelo’ al Santuario del Carmine. Finanziato per 500mila €, al via iter di appalto

Lavori per 500 mila euro. Andranno a valorizzare con un importante intervento il Santuario del Carmine. Area verde, attrezzata, arredi, attrezzature per bambini e realizzazione di un collegamento diretto con la Passeggiata del Tracciolino

Un nuovo e importante lavoro verrà realizzato a Vietri di Potenza, nell’ambito dei numerosi interventi messi in campo dall’amministrazione comunale al fine di valorizzare il territorio ed essere sempre più attrattivo. Nascerà presto il Parco del Carmelo, in via del Carmine nei pressi dello storico Santuario del Carmine.

È stata infatti avviata la fase di appalto, dopo che il Comune è riuscito a ottenere un importo di circa 500 mila euro (finanziato dalla Regione Basilicata mediante la misura dell’FSC – Area Tematica “05. Ambiente e risorse naturali”), che favorirà l’accessibilità e la fruizione di aree a valenza storica come quelle circostanti il Santuario del Carmine.

Nel centro abitato, intorno al Santuario del Carmine, sorgerà una nuova area verde ed attrezzata, comprensiva di nuovi arredi, illuminazione, essenze autoctone, attrezzature per bambini. L’intervento prevede anche un percorso pedonale di valenza naturalistica, attrezzato e arredato, teso a ripristinare le tracce di antichi percorsi a monte della chiesa.

“Continuiamo a lavorare per creare nuove aree attrezzate all’aperto, al fine di migliorare la vivibilità dei nostri spazi urbani e, contestualmente, “raccontare la storia” della nostra Comunità”, ha sottolineato il sindaco Christian Giordano, che ha aggiunto riferendosi al progetto: “Dal Santuario del Carmine, un tracciato garantirà il collegamento diretto con la nuova Passeggiata del Tracciolino situata nella parte alta”.