Tito accoglie la Commissione Aces Europe. Fino al 20 settembre per valutare la candidatura a ‘Comune Europeo dello Sport 2027’

Da oggi 18 al 20 settembre, il Comune di Tito ospiterà ufficialmente la Commissione ACES Europe per la valutazione del dossier di candidatura a Comune Europeo dello Sport 2027. Un appuntamento di rilevanza europea che vedrà la città presentare il proprio progetto sportivo attraverso un programma articolato di visite, incontri istituzionali e momenti di confronto con tutti i partner del territorio.

Il programma prenderà il via giovedì 18 settembre. La manifestazione si aprirà alle ore 17.30 presso il Parco Benessere con un Open Day che coinvolgerà tutta la comunità sportiva locale attraverso allenamenti aperti di volley, danza, basket, pilates, judo, kung fu e calcio a 5.

A seguire venerdì 19 settembre la delegazione ACES Europe effettuerà la visita ufficiale alle strutture sportive cittadine e alle “arene” protagoniste del dossier di candidatura. Poi, nel pomeriggio di venerdì, la Sala convegni Don Domenico Scavone ospiterà alle ore 18.00 un Talk istituzionale sullo sport comunale e regionale, con la partecipazione di tutti i partner del dossier: rappresentanti dei comuni limitrofi, delle istituzioni regionali e provinciali, delle federazioni, degli enti di promozione sportiva, delle società e associazioni. La giornata si concluderà alle ore 19.00 presso il Centro Sportivo Città di Tito con il 1° Memorial Tonino Passavanti e la presentazione ufficiale delle squadre locali.

Sabato 20 settembre si chiuderà la tre giorni con i momenti istituzionali finali presso la Sala Consiliare: prima l’audizione poi la consegna e firma del documento Call to Action di ACES Italia, seguita alle ore 12.30 dalla conferenza stampa conclusiva.

“Questa candidatura – ha dichiarato il sindaco Fabio Laurino – corona un percorso strategico di investimenti e crescita che ha posto lo sport al centro delle politiche di sviluppo sociale e culturale della nostra comunità. Accogliere la Commissione ACES Europe rappresenta un momento di grande prestigio per Tito e un’opportunità di crescita per tutto il territorio regionale”.

Per l’assessore allo Sport Antonio Carlucci, “il programma di questi tre giorni testimonia la ricchezza e la diversità della nostra offerta sportiva, dall’attività agonistica a quella ricreativa e dimostra come questo progetto sia il risultato di una rete territoriale solida e condivisa”.

Il riconoscimento di Comune Europeo dello Sport 2027 rappresenterebbe il coronamento di un impegno costante nell’innovazione delle infrastrutture sportive e nella promozione di politiche inclusive per l’attività fisica, confermando Tito come punto di riferimento per lo sport nel panorama regionale e nazionale.