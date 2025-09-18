Scomparsa di Nunzio Sblendido, continuano le ricerche. Ritrovato il borsello, i cani molecolari non trovano tracce

Continuano senza sosta le ricerche di Nunzio Sblendido, il 35enne di Abriola di cui non si hanno più notizie dal primo pomeriggio di lunedì 15 settembre quando è scomparso da Potenza. Ieri pomeriggio la sua auto, una Citroen C3, è stata ritrovata in località Ariosto di Abriola, in montagna, non distante da un agriturismo. Era stata parcheggiata lungo una strada secondaria senza alcuna via di uscita. L’auto era chiusa. All’interno c’era il cellulare spento, un computer e un maglione. Ma manca un altro cellulare che dovrebbe avere il ragazzo. Nella giornata di oggi, invece, è stato rinvenuto il suo borsello, a bordo strada non distante dall’auto.

Il mezzo è stato sottoposto a sequestro dalla Procura di Potenza e sarà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per tutti i rilievi e approfondimenti del caso.

Già ieri sera forze dell’ordine, Vigili del Fuoco e volontari si sono messi a lavoro, anche con l’ausilio di droni e di cani molecolari.

Le ricerche sono riprese stamattina all’alba. Impegnati i volontari del Gruppo Lucano, Angels, Croce Rossa Italiana, Aquile Lucane, Carabinieri e Carabinieri Forestali, Polizia Locale, Polizia di Stato e Vigili del Fuoco.

Il titto coordinato dal Prefetto di Potenza, Michele Campanaro e diretto dal Questore di Potenza, Raffaele Gargiulo. Le ricerche si stanno concentrando nella zona dove è stata ritrovata la Citroen C3.

In queste ore le ricerche hanno portato a controlli in tutte le aree limitrofe ma nelle gallerie della vecchia ferrovia, in casolari abbandonati. Ma nessuna traccia del giovane scomparso. Anche i cani molecolari non hanno rilevato nessuna traccia di Nunzio, che sembra essere svanito nel nulla.

Le ricerche stanno continuando senza sosta e viene presa in considerazione ogni pista.

Claudio Buono