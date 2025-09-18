Campionato Italiano GT Endurance 2025, al Mugello il potentino Rocco Mazzola conquista il titolo e sale sul tetto d’Italia

Il potentino Rocco Mazzola si è laureato campione d’Italia nel Campionato Italiano GT Endurance dopo l’ultima gara al Mugello, insieme ai suoi compagni di team Riccardo Cazzaniga e Fabio Rauer. Al volante dell’Audi R8 del team Tresor Attempto Racing, l’equipaggio ha chiuso la stagione al vertice, centrando il successo tricolore e confermando la forza di un progetto che unisce talento e affidabilità.

Rocco Mazzola, potentino, ha conquistato il titolo italiano GT Endurance a bordo dell’Audi R8 del team Tresor Attempto Racing. Il suo equipaggio è completato dai compagni di squadra Riccardo Cazzaniga e Fabio Rauer, campioni insieme a lui. I tre hanno chiuso la stagione al vertice con la gara al Mugello, portando di fatti a casa il tricolore. Una importantissima vittoria, un successo, che premia costanza, forza di gruppo e talento. Il giovane potentino sale alla ribalta nazionale con questa importante vittoria nella 23ª edizione del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance.

I tre hanno conquistato il titolo Assoluto Conduttori GT3 al volante dell’Audi R8 LMS. Nell’ultima prova è bastato chiudere al quinto posto, visto che erano arrivati a questa gara con 20 punti di vantaggio. L’ultima prova è stata vinta dalle Lamborghini Huracan GT3 Evo2 del VSR, con Beretta-Frassineti-Testa davanti ai compagni di squadra Gilardoni-Michelotto-Zanon, mentre il terzo gradino del podio è andato alla Ferrari 296 GT3 AF Corse di Colavita-Badawi-Vidales.

Complimenti a Rocco Mazzola e ai suoi colleghi Riccardo Cazzaniga e Fabio Rauer!

redazione