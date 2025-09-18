Brienza, il concerto di LDA chiuderà domenica 21 settembre i festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso del Sacro Monte

Sono in corso a Brienza i festeggiamenti del Santissimo Crocifisso del Sacro Monte di Brienza, che sono iniziati il 12 e si concluderanno il 21 settembre. In particolare, segnaliamo anche gli appuntamenti civili. Il 19 settembre alle ore 20:30 nella Chiesa della SS. Annunziata, il concerto “Notturno d’ Amore” del Quartetto Werter. Il 20 settembre alle ore ore 20:30, nella stessa Chiesa, il concerto di premiazione del Concorso di Composizione “F. M. Pagano”, a cura di “Gestione Musica” e “Officina Musicale 52”. I festeggiamenti si concluderanno con il tanto atteso concerto di Luca D’Alessio, in arte LDA, che si esibirà in piazza G. Marconi domenica 21 settembre a partire dalle ore 21:30, quando non mancherà anche la musica anni 90′ con ‘Remember 90’.

Di seguito il programma dettagliato dei festeggiamenti religiosi e civili.

