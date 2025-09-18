Baragiano Scalo, ennesimo atto vandalico nel parco giochi. L’amministrazione comunale: “Inciviltà, faremo di tutto per fermare questo scempio”

“Ancora una volta ci ritroviamo a denunciare un e di inciviltà. È stato distrutto un tavolo pic nic, già oggetto di un intervento di ripristino ad inizio anno. È stata “sradicata” la balaustra a protezione di un gioco inclusivo progettato soprattutto per i bambini con disabilità motorie e sono stati smontate tutte le sicurezze a protezione del gioco stesso. Ed ancora danneggiato un un seggiolino dell’altalena. E divelta la fontanina”.

A darne notizia è l’amministrazione comunale di Baragiano, guidata dal Sindaco Giuseppe Galizia, che denuncia e condanna quanto accaduto nelle scorse ore a Baragiano Scalo. “Vogliamo sottolineare che , oltre a denotare il proprio paese, la distruzione di un bene pubblico rappresenta un’offesa al lavoro di chi si spende attivamente ogni giorno per il decoro di Baragiano e per tutti i cittadini che vivono quotidianamente questi luoghi con rispetto e cura”.

“Adotteremo tutto ciò che sarà possibile fare per fermare questo scempio e denunceremo i colpevoli individuati”.

redazione