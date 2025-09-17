Potenza, scoperto con 200 grammi di droga e un coltello. Arrestato dai Carabinieri

Nel quadro delle continue e massive attività di contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, disposte dal Comando Provinciale Carabinieri di Potenza, i militari dell’Arma hanno conseguito un ulteriore risultato operativo nel capoluogo lucano.

Nella tarda serata di domenica scorsa, una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Potenza, durante un servizio di controllo del territorio in una delle principali vie del centro cittadino, ha notato un soggetto a piedi con un atteggiamento ritenuto sospetto.

L’individuo, alla vista dell’autovettura di servizio, ha manifestato segni di nervosismo e ha accelerato il passo tentando di allontanarsi.

I militari hanno prontamente proceduto al fermo e all’identificazione del soggetto. In ragione degli elementi raccolti, è stata eseguita una perquisizione personale, poi estesa al suo domicilio. Tale operazione ha consentito di rinvenire e sequestrare due involucri in cellophane contenenti sostanza stupefacente del tipo hashish, per un peso complessivo di circa 200 grammi, un coltello a lama liscia con residui della medesima sostanza e un bilancino di precisione.

Il soggetto è stato dichiarato in stato di arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Condotto presso gli uffici del Comando, l’arresto è stato immediatamente comunicato all’Autorità Giudiziaria di Potenza, che ha disposto la traduzione dell’indagato presso la Casa Circondariale del capoluogo.

Successivamente, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Potenza ha convalidato l’arresto e ha applicato nei confronti dell’indagato, per il quale vige la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva di condanna, la misura cautelare della custodia in carcere.

Il Comando Provinciale Carabinieri di Potenza ribadisce che il contrasto al traffico illecito di sostanze stupefacenti rimane una priorità assoluta per l’Arma, nell’ambito della più ampia missione di tutela della legalità e della sicurezza pubblica.