Il Trio Spectrum brilla a Castelfidardo in uno dei concorsi più prestigiosi al mondo di fisarmonica

Brilla a livello internazionale il Trio Spectrum, composto dai musicisti lucani Gabriele Caivano e Nicolas Lepore e dal pugliese Alfredo Barberio. Il gruppo ha ricevuto un importante premio a Castelfidardo, in provincia di Ancona. Terzi al ‘Concorso Mondiale di Fisarmonica’ (PIF Castelfidardo) nella città che è famosa nel mondo tra le aziende produttrici di fisarmoniche in Italia. Il primo premio è andato a un duo proveniente dalla Cina, il secondo a un trio proveniente dalla Polonia. Quello marchigiano è uno dei concorsi più prestigiosi al mondo a livello fisarmonicistico.

Gabriele (di Picerno), Alfredo (di Santeramo in Colle) e Nicolas (di Vietri di Potenza) studiano al Conservatorio di Potenza sotto la guida del Maestro Walter di Girolamo (di Pescara), “che – fanno sapere – ringraziamo per tutto il suo sostegno costante”. Il Trio Spectrum nasce nel 2023 con l’obiettivo di diffondere uno strumento ancora poco conosciuto (il Bayan) dalle tante potenzialità e sonorità, mediante l’esibizione di brani originali, trascrizioni classiche e arrangiamenti di colonne sonore. Sin da subito inizia a collaborare con diverse associazioni musicali esibendosi in numerose rassegne in Italia, da Potenza a Sasso di Castalda passando per altre città come Trevignano Romano, Pescara, Cava de’ Tirreni e tante altre.

Il Trio Spectrum, inoltre, ha instaurato una proficua collaborazione con l’azienda Bugari (azienda di Fisarmoniche in Castelfidardo) nell’ambito di un progetto musicale che ha unito arte, tradizione e innovazione. Insieme hanno inciso il celebre brano Lupin, composto da Franco Micalizzi e appositamente arrangiato per il Trio dal Maestro Walter Di Girolamo. Il videoclip, girato all’interno della sede Bugari, disponibile su tutte le piattaforme digitali, ha dato vita a un connubio suggestivo tra musica e artigianato, valorizzando non solo lo strumento, ma anche il lavoro meticoloso e la maestria degli artigiani della fisarmonica. Questa sinergia ha rappresentato un’occasione unica per raccontare, attraverso le note e le immagini, l’eccellenza del Made in Italy e l’anima autentica di uno strumento simbolo della loro identità musicale.

Nel 2023 si è classificato al Primo posto assoluto al Concorso Internazionale di musica da camera ‘San Vincenzo la Costa’, nel 2024 al Secondo posto al Concorso Internazionale di musica da camera ‘Giulio Rospigliosi’, Primo posto assoluto al Concorso Internazionale di musica da camera ‘Armonie della sera’, Primo posto assoluto al Concorso Internazionale di musica da camera città di ‘Sapri’, Primo posto assoluto al Concorso Internazionale di musica da camera ‘14°Italia Award’, Secondo posto al Concorso Internazionale ‘Pietro Argento’.

A settembre 2024 ha partecipato al 49° Premio Internazionale della Fisarmonica Castelfidardo aggiudicandosi il premio come migliore formazione cameristica italiana. A Novembre 2024 Primo posto nel Concorso Internazionale di Musica ‘Tiziano Rossetti’. A Maggio 2025 Primo posto assoluto al Concorso Internazionale di Musica ‘Ispirazioni Sonore’, Primo posto assoluto al 35° Concorso Internazionale per Giovani Musicisti ‘Città di Barletta’.

redazione

ECCO IL VIDEO DELL’ESIBIZIONE DEL TRIO SPECTRUM