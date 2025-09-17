Cure a domicilio, boom di assistiti in Basilicata, “ma permane il problema della qualità delle cure erogate”

“La buona notizia è che nel 2024 la Basilicata, come tutte le altre regioni d’Italia, ha raggiunto l’obiettivo dell’incremento degli anziani beneficiari di assistenza domiciliare, superando anche il target atteso per il 2025 e risultando addirittura terza in Italia, alle spalle di Piemonte ed Umbria. Quella cattiva è che nella nostra regione permangono rilevanti criticità relative all’intensità e quindi alla qualità delle cure erogate al domicilio degli anziani non autosufficienti”.

Ad affermarlo, in una nota, è il Capogruppo di Basilicata Casa Comune in Consiglio regionale Giovanni Vizziello che così commenta l’analisi de “Il Sole 24 Ore” sullo stato di attuazione delle risorse del PNRR relative all’Assistenza Domiciliare Integrata(ADI).

“Il PNRR attraverso il Programma -Casa come primo luogo di cura- aveva messo a disposizioni delle regioni italiane circa 3 mld di euro per aumentare dal 4,5% al 10% la percentuale di anziani fragili beneficiari di assistenza domiciliare” -ricorda Vizziello-“ e l’Agenas certifica come in tutte le aree del Paese il target sia stato centrato, con oltre 900 mila anziani in più rispetto al 2022 che oggi ricevono cure socio-sanitarie al proprio domicilio.”

“Ma quando si abbandona il criterio numerico dei nuovi assistiti in ADI e si analizza la qualità dell’assistenza erogata a domicilio” – spiega Vizziello-“ vengono alla luce i risultati deludenti della Basilicata con riguardo alla frequenza con cui il paziente ha ricevuto cure domiciliari, al numero di ore di assistenza erogate agli over 65 e al numero di dimissioni ospedaliere con attivazione dell’assistenza domiciliare integrata”.

“Il fatto che la spesa effettivamente sostenuta per l’ADI sia cresciuta nell’ultimo triennio meno dei finanziamenti del PNRR previsti per la stessa ADI e meno del numero dei nuovi assistiti a domicilio” -spiega Vizziello-“testimonia come il problema resti quello dell’intensità del servizio di cure domiciliari e della necessità di una presa in carico multidisciplinare degli anziani non autosufficienti, unico elemento in grado di migliorare le condizioni di salute dei soggetti fragili e di far risparmiare risorse al sistema sanitario, ponendo un argine ai ricoveri impropri in ospedale”.