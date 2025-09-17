Comitati per la Pace e delle Reti per la Palestina di Basilicata, il 19 settembre presidio davanti all’Italtractor a Potenza

Mercoledì 17 Settembre 2025 dalle ore 10.00 fino alle ore 12.00 presso la Parrocchia di S. Anna e S. Gioacchino in viale Dante a Potenza, i rappresentanti dei Comitati per la Pace e delle Reti per la Palestina di Basilicata daranno comunicazione, in una conferenza stampa, del presidio che si terrà venerdì 19 settembre a Potenza in via dell’Idraulica n° 2 con inizio alle ore 12 presso i cancelli dell’Italtractor ITM s.p.a. allo scopo di dialogare con RSU e lavoratori in merito alla necessità di attivarsi affinchè i manufatti prodotti nello stabilimento non abbiano destinazioni belliche e perché la Basilicata non venga trasformata in un “polo di morte”, secondo i desiderata del presidente regionale Bardi.

Il presidio del 19 Settembre si pone in diretta continuità con l’analoga iniziativa attuata presso la sede di Leonardo Logistics, nell’area industriale di Tito Scalo, lo scorso 6 Agosto, in occasione dell’ottantesimo anniversario dal lancio della bomba atomica Little Boy su Hiroshima. In quell’occasione i Comitati per la Pace e le Reti per la Palestina di Basilicata ebbero la possibilità di dialogare con una rappresentanza dei lavoratori di quel polo logistico e ci si augura che analoghi risultati possano essere conseguiti in questo nuovo presidio.

Le iniziative promosse dai Comitati per la Pace e le Reti per la Palestina di Basilicata si svolgono nel solco di un motivato antimilitarismo, al fine di sollecitare una duratura ed efficace campagna capace di scuotere una politica distratta e dormiente, ma vogliono essere al tempo stesso un pungolo nei confronti delle rappresentanze sindacali e della ripresa di protagonismo attivo delle componenti operaie.

Verranno consegnati alla stampa per l’occasione un testo analitico ed un volantino riguardanti le motivazioni del presidio annunziato.

Per i Comitati per la Pace e le Reti per la Palestina di Basilicata, Francesco Masi.